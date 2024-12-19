位於德國Bad Homburg公園內，始建於一八九九年的高爾夫球場。（圖／作者李麗珠提供）

生活在一九五、六○代的人們，如果想要彼此寒暄套交情，香菸是絕不可少的開場物；到了一九七、八○年代，除了香菸，唱卡拉OK也成為社交的重要媒介，這不僅遠遠超乎朋友間的歡聚，之前有些並不十分看好的生意，時而也能緩轉於五音不全的歌聲中。

不知道從何時開始，大家已普遍意識到抽菸之不利於健康，而對唱卡拉OK的所好也不若從前，取而代之的多是在綠地上奮力揮桿、談笑中打完十八洞的高爾夫球；根據先生內行人的說法，一場球所耗費的四小時，不但充分達到活動四肢的效果，生意上多少也能談出些眉目，在球場內賓主盡歡，足見是公私兩相宜。

紐約離歐洲並不遙遠，藉著地利之便，先生與我多年來頻繁進出各國，足跡遍印在許多大城及小鎮，而就趕在今夏的餘溫尚未褪盡時，我們又來到了熟悉的Bad Homburg。

這個寧靜的德國 小鎮依然美麗如昔，午後的陽光正穿過四散的枝葉，恣意撒落在老街的青石路上；近看兩邊傘棚下的露天椅上，圍坐著三五成群的人們，我從他們臉上從容不迫的表情，以及桌上擺的幾杯清酒，讀到了什麼是與世無爭，昂起頭來仰望藍天，且讓我先抖落自己這一身的塵俗。

緊挨著老街的是成片的公園，向裡面望去遠無邊際，小徑上處處濃蔭蔽天，粗木的亭台半隱在花樹叢中，深處可尋見古樸的高爾夫球埸，我們曾多次路過這裡卻都無緣而入，這回可真要好好伸展一下身手了。

相較於紐約的極盡奢華，這個始於一八九九年的球場更顯得平易近人，反倒更像是個老少咸宜的遊樂園。

此刻正是風和日麗的假日午後，有許多父母帶著年幼的孩子來打球，看見他們相互指點著左右揮桿，我們也就近感受到那濃濃的親情，至於揮出的球是否盡如人意，似乎早已不再那麼重要了。

知道我們遠來是客，球場的主人熱心為先生找來一套球桿，並告訴我們想打多少個洞都悉聽尊便；背起裝滿了長短不一球桿的球袋，踩在修剪整齊的一片青草地上，我們心中充滿了喜悅與感激，可不是嗎？此時此刻，誰又會在乎球會飛得多遠。