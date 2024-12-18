今年有幸，受到兒子與媳婦一家人的邀請，趁暑假到南歐自由行，行前做足工夫，有些機票和酒店要預訂，行程緊湊。自由行的目的是盡量避開遊客熱點，集中去較小的城鎮、郊區和海灘，希望能真正體會當地的風土人情和道地美食。

在我們遊完義大利 後，乘巴士前往貝加莫機場（Bergamo Airport）準備飛往西班牙的首站瓦倫西亞（Valencia）。我們準時登機，下機後租車 ，然後驅車入城遊覽，進入眼簾的第一個印象是西班牙與義大利有很大差異，魅力也少得多，缺少了華麗的建築和鵝卵石街道，但友善的人和美味食物可以彌補這些缺點。我們下榻萬豪酒店，整頓好行李後，趕到酒店附近的海鮮飯店吃午餐，餐廳很擠，服務生卻很友善，食物很美味，在這兩方面都比義大利好，小吃真好吃。

午餐後，我們步行前往大教堂，那裡存放著聖杯，它實際上是一座非常美麗且設備齊全的大教堂，配有語音導覽，描述了所有的壁畫、雕塑、文物和雕像，小朋友們看得十分著迷，我們也都很感興趣。

隔天我們從西班牙比利亞霍約薩（Villajoyosa）駕車前往此城主要的海灘一日遊，海灘兩旁是木板路，有排列色彩繽紛的房屋，有點像阿根廷海灘和曼哈頓海灘的混合體。我們在租賃區租用了一把海灘傘，一家人到涼爽平靜的海灣游泳和享受一番日光浴。晚餐到下一個城鎮的海灘著名水上餐廳吃海鮮，食物很好，吃罷回到酒店休息。

跟著我們依計畫由穆西亞（Murcia）飛往西班牙莫哈卡爾（Mojacar），入住我們預訂的酒店後，在酒店享受一頓很豐富的早餐，然後開始我們的旅程。開車約一個小時到達白色的現代化大城市穆西亞，我們把車停在一家巨大的百貨公司，看起來很像巨型的梅西百貨 ，然後我們步行到老城區吃午餐。

午餐後，開車到達莫哈卡爾，這是一座建在海岸岩石上的白色城市，幸好我們的酒店不是在山上，而是在海灘邊，這是一家意外找到、令我們回味的三星級西班牙酒店，我至今仍很想念它的紫檀木。探訪過老城區，我們到酒店推薦小鎮頂部的餐廳吃晚餐，景色很棒，但服務和食物不敢恭維，我們直到午夜才吃完晚餐，自由行有時就會遇到這種情況。

在莫哈卡爾：我們早起上樓在酒店吃早餐，餐後沿著多風的海岸開車四十分鐘到達僻靜的海灘。海灘上岩石較多，海浪很大，孩子們在浪花中開心奔跑。這裡有很多當地人，但非常乾淨而且不擁擠，大約百分之十的女性完全赤裸上身，可不是嗎？這是西班牙啊！

在馬拉加（Malaga）我們選住小公寓，可惜一點也不舒服，無法睡個好覺。後來我們一路探索舊城區，那裡人來人往，但沒有美國遊客，卻有數十家餐廳和商店，街道上基本上沒有汽車通行，是歡樂和社交的好天地。我們沿著一條微風徐徐的小巷走，來到一家委內瑞拉餐廳吃飯，西班牙的食物基本上都很美味，這個地方也不例外。

晚餐到安東尼奧．班德拉斯（Antonio Banderas）的餐廳，這家餐廳很大，食物很好吃，我們在這裡吃到最好的海鮮飯，男孩喜歡蛤蜊和牛尾，其餘人都喜歡炸魷魚。晚餐後，我們返回酒店準備明天前往布加勒斯特（Bucharest），也結束了西班牙的深度遊。