我十五、六歲時隨家人移民 美國落腳舊金山（San Francisco），在台灣偏重英語文法考試的教學下，有好幾年膽怯開口說英語。

落地美國的英語學習，我進入了公立高中的ESL體系（English as a Second Language），這是以英語作為第二語言學習的課程，同學們來自世界各地，凡英語非母語者都被分在同一班，變得較少有機會接觸到說標準美語、土生土長的洋人或亞裔，所以口語進步緩慢。

每天我給自己的課外功課，就是看美國公共電視台（PBS）製作的兒童節目「芝麻街（Sesame Street）」最少半小時，每集節目會介紹兩個字母 和兩個數字，透過各種形式表現，例如朗誦、唱歌、說故事、卡通短劇、特別來賓與木偶互動的情境小品，不時嵌入關鍵字詞，並提供與該字母有關的字詞範例。

節目內容有二十六個字母的大小寫、如何發音、數字一到一百怎麼念、母音字母的作用與變化、字首字根的發音和示範等，教學內容周而復始地在這上頭做文章，挖空心思反覆給兒童觀眾們洗腦。

但我赫然發現，G不念「居」、L不念「欸嘍」、M不念「摁姆」、N不念「恩」、W不念「達不溜」、X不念「欸克斯」（重音落在錯的位置），天啊！當時我竟然有將近四分之一的英文字母沒學對正確發音，這節目太適合我了。

「芝麻街」通常一大清早六、七點鐘就開播，上學前邊吃早餐邊看，傍晚也有舊影集重播。因為是教育台節目，發音教學必須專業，可安心地將其視為標準示範。

剛開始收看時，我只覺得門檻低，天天追看竟成了習慣，就這樣高中看了三年、大學看了兩年。沒錯，都念大學了我還在看，也是在美國生活到第五年的時候，口語突飛猛進，能明顯感覺出發音與聽力之間的掌控變得順暢自如。

現在回想起來，我其實誤打誤撞地給自己營造了一個學習自然發音的環境，對日後的英語正音之路影響甚遠。自然發音也稱自然拼讀法、字母原理或字母代碼，學習在單字的字母之間其拼寫及發音規則，熟練規則後，看到任何英文單字大多能直接念出來。

在美國加州 的公立教育體系裡，自然發音教學多只用在學齡兒童啟蒙階段的閱讀與寫作，高中才來美國的我，已無法直接從學校的正規教學中學到自然發音，包括ESL英語課也不提供這項基礎訓練，除非我降級去上幼兒園或讀小學一、二年級。所以，「芝麻街」帶給我的發音練習和語感，比在學校聽到的、摻雜了各路移民同學們南腔北調的非母語英語，更來得純正而「乾淨」。

太多數的移民普遍誤解，認為只要在美國住了一段時日，英語就能自動學會，他們也認為小孩與青少年學第二語言，肯定比成人容易許多。但現實中所見，往往是口語也許能隨著時間的推移變得流暢，然而不正確發音習慣所造成的口音卻極難矯正，以至於到了一個瓶頸無法再突破。

如果在家鄉的學習已吸取了很多錯誤，看兒童節目有可能就是打掉重練的王道，不管年紀多大，學習新外語從啟蒙階段的基礎著手，通常能少走彎路。