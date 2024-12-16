十月的馬里蘭州 （Maryland）秋風拂面，我出門散步，只見一棟小屋前，有著滿地黃橙橙的銀杏果。我忍不住輕叩屋門，小聲地問主人能否允許我撿拾銀杏果？主人是一個金髮老嫗，她笑問：「你必須要花多少時間？」我回答：「兩小時就夠了。」她又問：「你用竹竿嗎？」我說：「不用。」

我迅速返家取來手套、塑膠袋和耙子，興沖沖地忙著撿拾銀杏果。誰知有一個路過的南美洲婦人，誤以為我撿拾的果子能吃，就拿起一顆往嘴裡塞，我大喊有毒，她才沒敢咬下去。

記得我年輕時，遊中國蘇州途中也險些被銀杏所害，當時我從樹上摘下一顆青果，嘗過後酸苦異常，當地果農見了大叫：「這是未熟的銀杏，咬了會爛舌頭。」我大驚後急忙漱口，隔天果然嘴唇及鼻翼一側稍有脫皮，幸好舌頭沒爛。

兩小時一下子就過了，我撿拾了滿滿兩袋的銀杏，用耙子將地面梳理一番，遂和主人告別；此時主人竟給我六十美元，我當然不肯收，她就說了一個故事。

原來去年有一對夫妻也是東方人，帶了一根竹竿和一個小凳子，來她家屋前撿銀杏。那時節銀杏果剛成熟，還穩穩地掛在樹上，那男的用竹竿使力將銀杏果從樹上打下來，那女的便坐在小凳上，將一顆顆銀杏果核從果肉裡剝離出來。最後，他們興高采烈地帶著留有銀白色硬殼的銀杏回家了，留下一地臭臭的銀杏果肉，和被竹竿打下來的斷枝殘葉。幾天後，這對夫妻帶著竹竿和小凳子捲土重來，硬是被女主人擋住了。

所以女主人此時一定要給我錢，說是我的勞動所得。我推拖不了，只好收下了，暗想過幾天送給她炒熟的香噴噴銀杏吧！

提著兩袋銀杏回到家裡，我先將果肉和果核分開，再將果核的硬殼剝開，最後將附在果核上的那層薄薄的紅色膜去掉，才算大功告成。

一個廣東朋友介紹他的經驗，果核從果肉裡分離出來後，用水洗淨，然後入鍋用水煮，煮上一陣子後硬殼就會剝落，省事又省力。但我覺得長時間去煮，銀杏的滋味會打折扣，存放的日子也會縮短。我撿來的這兩袋銀杏，想慢慢地享受到明年，不管是炒、燒、燉、烤，我想以不同的方式料理，好好品嘗銀杏的美味。