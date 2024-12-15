在南加巴沙迪那（Pasadena）工作，職場歲月悠悠，特別記得琴姐。琴姐年長我十多歲，她是一個電腦資訊分析師，也是我的同事兼生活導師。

那時我們兩人皆單身，她有超強的邏輯理念，分析起我與異性的交往總是一針見血，那些摸不著頭緒就被出局的追求者，常是在她的談笑間清晰分析，就讓他們灰飛煙滅，也只有她的話，能讓我信服。

這麼一個漂亮、幹練、來自台灣祖籍蘇州的佳麗，一生未婚，只因「 過盡千帆皆不是」，她難忘在台灣所認識的初戀，而對方在她出國不到一年就已另娶。

琴姐四十二歲那年，有一天在洗澡時，摸到胸前好像長了東西，隔天在辦公大樓的女廁所，非要我替她觸摸確認一下。當時我的觸感竟然像鴿子蛋那麼大的硬塊，我們原本就在醫療機構工作，所以叮囑她盡快到醫院檢查。

一星期後，琴姐被確診罹患三期極凶險的乳癌，一年後癌細胞 擴及全身骨骼，即使在止痛藥劑強控下，我仍目睹了她的痛不欲生。琴姐的兄長是台灣有名的癌科專家，火速趕來美國都無法救治。

琴姐沒生病前，她總愛把車子停在公司停車場最通風涼爽的地方，午餐後，常邀請我到她寬敞的新車裡聊天，或閉眼午休片刻。我們談天說地，有時講到自己在工作上遭遇的瓶頸，或是職場升遷的不公，兩人常一起討論在競爭激烈的各色人種大公司中，要如何應對才能勝出，彼此的交談驅散了許多工作壓力。

傷感的是如此溫馨的友誼，讓我親見癌細胞步步蠶食折磨琴姐，這麼一個皮膚白皙、雙瞳美如秋水的女子，一年後香消玉殞。葬禮那天，我哭了又哭，可憐她的老母親白髮人送黑髮人，老人家堅強地處理唯一女兒的後事，招呼著悼念者，還反過來安慰我們，但我知道，她的悲痛都寫在她那枯澀、再也掉不出一滴淚的眼眸裡。

琴姐的遺贈物是一枚小鑽戒，這些年我總戴在小手指上，彷彿那是我遇到風雨時，能帶來瞬間流瀉的一抹溫暖。

在巴沙迪那，我們一同度過十幾年的職場生涯，熟悉當地的大街小巷，哪家花圃前綻開了金盞花、哪家籬畔外又新添了一株大王椰子、科羅拉多大道上的美食餐館、服飾坊、高檔廚具店、最好的日本料理、義大利 美食以及好聽的歌劇 正上演，還有一年一度的花車遊行，都在我倆青春爛漫時共同攜手倘佯過。

琴姐多才，她常出口成章，還是一名很熱心的房地產經紀人。我的第一棟紅瓦白牆宅院，屋前的桂花樹和薔薇攀爬的花牆，都是她幫忙選定與構思，她來此小住時曾說：「瞧妳這園子與公園比鄰，松鼠在高大的林木葉片間奔竄，鳥兒在寧靜的小水塘畔清唱戲水，是多麼生動的天籟。」我把她的話寫進日記裡。

夏天的微風吹過，理工學院街旁那些風韻迷人的藍花楹（Jacaranda mimosifolia），蕊瓣靜靜地隨風在空中飄落，淡藍色花雨是長駐在我們心裡的景致，也是琴姐離世的季節，即使後來我遷居到極遠的海邊，每當那片藍色花海又妝點了巴城，我總不忘開車數小時舊地重訪。

漫步在巴沙迪那熟悉的園林小巷，時光倒流，故人的音容笑貌歷歷在目，風住塵香花已盡，我又懷念起與琴姐相處時的點滴回憶。