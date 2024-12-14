在我北加州灣區 （The Bay Area）的家中，後院生長著前屋主留下的花草樹木，也種植著我們入住後才添加的蔬果藤蔓。每年看著從早春撒野般肆意怒放的小黃花，到深秋謝幕前綻放的最後一朵玫瑰，也欣賞從開春就孕育於花蕊的黃桃，到入冬才熟透的紅棗，這些花果很知性地踏著季節時鐘輪番登場，點綴著後院，也愉悅了主人。

然而我家的後院雖說花果不衰，但農耕卻不盛，因在那片不大的農耕地上，只種植兩樣偶爾澆點水就能自我繁殖的蔬菜，那就是中式的枸杞菜和西式的羽衣甘藍。今年有個熱心的朋友，送我一些番茄、櫛瓜和冬瓜苗給我，後院那片一向冷清單調的農耕地，頓時熱鬧了起來。

我自愧不善耕種，但這回看著那些生機盎然的瓜苗，付出了從未有過的心思，不僅為了收成我的人生「第一瓜」，更為了不負送苗人的一番熱心。

我先把幼苗暫種在花盆，以避開夜間地氣的寒涼，等到瓜苗漸壯，才把它們移居於泥土。我早晚澆水，偶爾施肥，瓜苗一天天茁壯了，青綠的瓜蔓健康地生長，我在土地裡為它們插上一根根可以依偎的竹竿，稚嫩婀娜的苗尖在竹竿上緊緊地依附、纏繞與攀爬，眼看嫩苗就長成了藤粗葉茂的瓜蔓，心裡不禁泛起一絲成就感，終於開花了。

鵝黃的櫛瓜花披著毛茸茸外衣，綻開了笑臉，一朵、二朵、三朵逐一接著開，然後花開、花謝，卻沒見到結幾顆瓜。我諮詢了一個資深種瓜人，被告知瓜花分為雌花和雄花，只有花蒂後面帶小瓜的雌花能夠「修成正果」。走近瓜蔓細細查看，盛開的小黃花只有數朵雌花，其他都是「華而不實」的雄花，頓時對櫛瓜豐收的期望值減少了一半。

那些被我滿心期待的雌花小瓜，有些沒長大就萎縮脫落，這回朋友又告知，這些長不大的瓜叫「化瓜」，造成這種現象的原因之一是授粉障礙，如果沒有蜜蜂幫助，就得人工授粉。於是在朋友的微信 指導下，我拿起鑷子、棉花棒，有生以來第一次為植物做人工授粉，然而卻沒見到有什麼成效，長不大的「化瓜」依然我行我素地乾枯脫落。

也不知是我的授粉技術不當，還是「化瓜」更嚮往化成春泥，而不甘慰我舌尖。如此看來，耕植的學問不淺。

後來終於有了第一顆成形的櫛瓜掛在藤蔓，我見證這顆從絨毛滿身的雛形小瓜，長成了一顆綠油油的大櫛瓜，那份欣喜和成就感難以言表。當了大半輩子的「吃瓜」一族，這回終於收成了人生的「第一瓜」。

聽朋友說，自己種的櫛瓜有種特別的瓜香。為了品嘗從藤蔓新鮮摘下的鮮美，我最後決定清煮櫛瓜湯加一顆雞蛋，用最清寡的方式烹調，來彰顯它最返璞歸真的味道。

櫛瓜湯喝完了，以我比較遲鈍的味蕾來品嘗，似乎沒感受出這顆櫛瓜和別顆有什麼區別，但從「吃瓜」到「收瓜」的心靈滿足，使這顆人生「第一瓜」在清寡中透著別樣的清甜。櫛瓜如是，生活不也一樣？乏味的生活，只要用心去品味，也會變得活色生香。