兒子文文利用公司發給他的一筆獎金，帶我們兩老去韓國首爾（Seoul）旅行。兒子在我的心中，永遠是那麼溫暖又善解人意，獨自在波士頓 （Boston）工作的他，常常關心我們有沒有吃飽？睡眠是否充足？

如果兒子放假回到加州 的家，一定會趕在我們下班前，燒出滿桌熱騰騰的佳餚，讓我們一回家就可以馬上享用。認識兒子的親朋好友，更是大力讚賞他總是對人彬彬有禮，態度溫文儒雅。

到了首爾，我們住在熱閙的明洞（Myeongdong）附近，街上兩側充斥著各式各樣的商家，路邊排滿了販賣傳統點心的小販，川流不息的人群、明亮的霓虹燈、節奏鮮明的流行音樂，不停地迴盪在耳邊，首爾的每個瞬間，都是那麼甜美。

在明洞逛好逛滿之後，兒子說他晚上會和保羅見面敘舊。保羅是兒子從小一起玩到大的死黨，這個韓國孩子在七歲時，就被父母送到美國，跟著遠親的表姑一起生活。保羅在大學畢業後，由於身分問題無法再滯留美國，只能先回韓國，打算服完兵役以後，在家鄉找工作就此安定下來。

外子提醒正要出門赴約的兒子，不要太晚回飯店，畢竟首爾對我們來説是首次造訪，人生地不熟，凡事要小心一點。

到了半夜兩點時，我被走道上一陣陣吵鬧聲給驚醒，原本以為是隔壁房的旅客在吵架，仔細一聽，才意識到門外的聲音竟來自兒子，我趕緊把房門打開，濃濃的酒精味撲鼻而來，醉醺醺的兒子正靠在保羅的身上。

這時保羅說：「文文的媽媽，真是很對不起，文文今晚喝醉了，他不受控地到處亂跑，胡亂敲別間房客的門。」我一聽，那還得了，現在是大半夜，真是太不像話，我焦急地抓著兒子的手，要他進房睡覺。

但兒子卻像發了瘋似地駡了一堆髒話，然後憤怒地對著我咆哮，說他已經二十五歲了，我憑什麼一直管著他？他厭倦我每次都想要左右他的人生；我頓時驚呆了，眼前這個憤世嫉俗、滿嘴粗口的人，真的是我兒子嗎？

這時飯店工作人員來到我的房門口，語重心長地表示，他們櫃台接到了好幾通抱怨兒子太吵鬧的電話，所以他們過來處理一下。當時面紅耳赤的外子，馬上從口袋掏出三十萬韓元，滿臉愧疚地請工作人員代替我們補償被騷擾到的房客。

折騰了老半天，體力不支的兒子終於倒在床上睡著了。看著不省人事的他，我內心感到五味雜陳，多希望剛才發生的一切都只是作夢而已。外子懷疑兒子是否工作壓力太大，沒有地方宣洩才會藉酒消愁？我們更是找藉口安慰自己，人發酒瘋本來就和平常的模樣不同，簡單來說就是酒品不好，不用小題大作。

我也不停地檢討自己，對兒子從小到大孜孜不倦的教誨，只期望他能成為一個有責任感、有擔當的人，難道這樣錯了嗎？為何兒子對我有那麼深的怨懟。

這一夜似乎特別漫長，看著窗外漸漸明亮的天空，心情卻始終停留在黑夜。縱然内心有千萬個疑惑與哀傷，等兒子清醒後，我只想告訴他：「兒子啊！你其實可以放心地做自己，不需要總是費力地勉強自己，來討好周遭所有的人，無論你是什麼樣子，媽媽都會接受你、欣賞你也支持你，我只希望你快樂。」