以前念書時，經常聽到「學海無涯，唯勤是岸」這句話，隨著年齡增長，生活中也慢慢應證了這句名言。我漸漸覺得，如果不勤於學習，將會距離日新月異的高科技愈來愈遠。

平日在美國買東西時，都會拿到一張收據，我對那一長條排列、寬窄不一的黑線和阿拉伯數字並不在意，但需要退貨時，只看到店員拿著一個感應器，往這長條一掃，櫃台人員就確定貨品是在該店購買。後來上網搜尋，才知道這叫做「一維碼（Bar Code）」，記載著和貨物有關的資料。

熟悉一維碼之後，我好像又有新發現，那就是隨時隨處都能看到、一個方框裡有著不同黑色圖案的東西，人們稱它為「二維碼（QR Code）」。

今年在換新駕照 時，家中老爺先替我在網上填好資料，我按照指定時間去車輛管理局排隊面試。沒想到一進大廳，就看到拿號碼辦事的隊伍大排長龍。正在煩惱時，我突然看到一名女士，拿著手機往一個二維碼掃描，我趕緊向她請教。

沒想到當我如法炮製，按下手機上二維碼旁邊的字後，瞬間手機銀幕上蹦出我到櫃台面試的號碼，真叫我樂極了；後來順利通過面試，我開開心心地回家等新駕照到來。

九月中旬，在波士頓 搭機回馬里蘭時，我們第一次到一間專門為某公司信用卡 客戶服務的貴賓室。

如往常去別的貴賓室一樣，我們先到餐點飲料區選用餐飲，邊吃邊看，突然我發現鄰座有四個年輕人，沒見他們起身，但各色餐點卻不停地出現。

這時候，先生也遙指著幾桌之外、正在吃麵的一名女士對我說，他好想吃碗湯麵。為了滿足先生的口腹之欲，我鼓足勇氣上前問她：「請問麵是在哪裡拿的？」她笑了笑，指著桌上的二維碼，讓我恍然大悟。

回到原位後，我拿起手機對著二維碼掃描，就可看見和餐飲相關的訊息全在上面。先生雖然沒有吃到湯麵，但服務員送來熱呼呼的乾拌麵，也讓他吃得很開心。

我常想，我應該是有好一段時間，斷斷續續地學了一些新玩意，有的是兒子教的，有的是自己上網學的，例如拿著手機上顯示的登機證去搭機、隨著手機指示前往目的地、學會照片修圖技巧等。

還記得去年到南美洲旅行時，竟然還有人要我教她，如何直接把照片傳給周遭好友，這一切經驗都讓我知道要勤於學習，才能享用學海無涯所帶來的高科技便利生活。