英國劍河（River Cam）是英國劍橋郡的母親之河，也是舉世聞名的劍橋大學所在地，哺育了一百二十一位諾貝爾獎 得主、十五位英國首相等眾多名人；河流其中一段流經多所學院，美輪美奐，是遊客熱中的打卡景點。

趁著暑假，我和家人登上遊船泛舟，我們從皇后學院旁的碼頭上船，這裡的遊船清一色是木質平頭無蓋，鋪著色彩鮮豔奪目的坐墊。

遊船一般坐六人，撐篙人訓練有素，既能熟練操控船隻，又能把劍河的故事娓娓道來，引人入勝。

小船由南向北行駛，河水清澈見底，與藍天白雲交相輝映，彷彿是一幅美麗的水彩畫。蜿蜒的堤身全由優質石材打造，有的直接就是學院高大堅固的石牆，凸顯河堤的美觀和穩定。河岸柳樹成蔭，芳草萋萋，花木繁茂，參差錯落的校園點綴其中，給人帶來了靈氣。

看著柔波順著前進的方向慢慢漾開，我想放歌，但怕驚動戲水的鴛鴦水鳥；我想折柳，卻被舞動的柳條所折服；我想親近岸上碧草如茵的大草坪，卻被告知為保護河堤和校園安全，沿途可靠近但不可爬上。於是我萌生出像詩人徐志摩一樣，有著「在康河的柔波裡，我甘心做一條水草」的衝動。

當用紅磚、柚木等為建築材料的皇后學院漸漸遠去，映入眼簾的是國王學院，我不知道它培養了多少個國王，但知道這裡誕生了十四位諾貝爾獎得主，以及八位奧斯卡金像獎得主等。

恢宏的哥德式建築風格為劍河增色不少，聳入雲霄的尖塔由非常昂貴的石料建造，成為劍橋郡的標誌。

緊鄰國王學院的是三一學院，總共培養了三十一位諾貝爾獎得主。米黃色的圖書館保存著聖保羅的信徒、牛頓、培根等名人用羽毛筆寫成的手稿，單在一八○○年前出版的書籍就有二十多萬冊，一扇扇華麗的尖頂穹窗，彷彿在述說著學院的前世今生。

接著經過各具特色的克萊爾、聖約翰等多所學院。如果說兩岸的景色可以奪目，那麼橫跨兩岸的八道小橋足以銷魂，連接皇后學院新舊兩院的是單拱數學橋，長十二米，橋身由木條搭建成一個個三角形、菱形等，已有八百年歷史，蘊含著牛頓的「自然哲學的數學原理」；儘管該橋在牛頓去世兩百年後才建成，但出於對牛頓的敬仰和懷念，坊間稱之為牛頓橋，並衍生出許多關於橋的動人故事，令褪了色的木橋變得五色斑斕、絢麗無比。

穿過簡約的國王橋、厚重的三一橋、以贊助人命名的最古老的克萊爾橋、閣樓青年旅舍橋以及做工精細的廚房橋，然後到達最有故事、也最引人注目的嘆息橋，

嘆息橋兩端連接聖約翰學院的新院舊院，是一座淺黃色的三層廊橋，橋身的花格窗雕刻十分精美，相互對稱的五對鋼筋護欄讓人有安全感，對稱的塔尖狀裝飾向世人展示古埃及與現代文明的巨大成就，整座橋梁就像一件精緻的藝術品，連維多利亞女王看後也讚不絕口。

據說學生拿不到畢業文憑，或遇到傷心事，往往到這裡捶胸頓足，追悔莫及；讓我想起義大利 威尼斯的嘆息橋連接法院與監獄 ，死囚在行刑前通過此橋，感嘆即將結束的人生。總之，在嘆息之後不是結束就是重新開始，任君選擇罷了，小船最後在麥格達倫橋折返。

近一個小時的泛舟行程，我感受到一次沁人心脾的歷史和人文之旅，心中對以科學改變世界的知識泰斗更加崇敬，期待劍河養育出更多風流人物，造福人類，造福世界。