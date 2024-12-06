愛玉是消暑聖品，盛夏時吃一碗冰冰甜甜的愛玉，熱氣全消。可惜我先生患有糖尿病，所以愛玉從來不曾在我的菜籃出現過。

好友從華人 甚少的愛荷華州（State of Iowa）來洛杉磯 ，她在我家小住，除了遊山玩水拜訪名勝，逛逛中式市場是必要的活動之一。她的居所離華人聚集區甚遠，平日都以西式餐點為主，看到洛杉磯超市販賣故鄉的食品琳瑯滿目，興奮不已，恨不得全部打包帶回去。

她尤其是對自小就情有獨鍾的愛玉，一買就是好幾盒，每天逛街回來，都會帶回愛玉冷飲，我看她樂不思蜀。

等好友離去，還剩一盒愛玉，先生不適合吃甜食，他說帶去給女兒，可是女兒家離我們家有四十分鐘車程，而且去看女兒和孫子，才帶一盒愛玉顯得十分寒酸，我堅持再買一些瓜果送去。先生說我們最近才去過，知道女兒家的冰箱已經食滿為患，不適合再增加負荷了。

突然我想到在東南亞 菜色中，有很多清爽的涼拌開胃菜，那時正逢仲夏，是吃涼菜的好時機，我想就來個「鹹味愛玉」吧！上網查詢愛玉菜譜，有愛玉綠豆、愛玉檸檬等，全都是甜品，實在找不到如何煮鹹的愛玉。

一轉念突然有靈感，為何不自創一道菜，只有我家獨享。於是我翻了翻水果籃，拿出一個已經熟了、但略有硬度的酪梨，將它切成小方塊，再把愛玉也切成一口大小，撒兩匙枸杞，然後加上碎蒜和一點醬油、一點調味料以及一些辣豆瓣醬。

如此一拌，不需要開火， 只見盤子裡有淡黃色愛玉、綠色酪梨、紅色枸杞子、一點白色大蒜襯托著，頗為好看。食用時，在辣豆瓣醬中，有少許粒粒未切碎的黃豆微辣滋味，很少誇獎的先生嘗了一口，稱讚這道菜是「成功的試驗品」，當場吃光光。

過了幾天，先生問我何時去買菜？他還滿想念我做的「酪梨愛玉」，我滿口答應著，心裡盤算要加一些壓碎的花生，可以增加香脆的口感；或者不要酪梨，改用鹹鴨蛋也應該不錯；也或許可以不用愛玉，改買仙草塊來改良。我如此琢磨，反正都是實驗菜色，沒有固定食譜，相信從此愛玉應該會常常出現在我們家的餐桌上吧！