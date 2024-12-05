日前有一個消息震驚亞特蘭大（Atlanta）的華人團體，主要是因為一個熟識的朋友突然走了。說突然一點也不誇張，就在我和他聊天幾個小時後，他就離世了。

消息傳來時，我不敢置信，頻頻發出Line訊息詢問朋友，是不是同名同姓？得到的答案就是他。怎麼會呢？幾小時之前他還問我，是否六十幾歲的人上大學都免費？我還問他，你有六十二歲了嗎？如果有，那麼在喬治亞州（Georgia）讀公立大學的確是免學費。

他興致勃勃地說，自己都七十四歲了，他對歷史有興趣，要去申請讀歷史研究所。我還領著他上網到大學網站看看如何申請。一個外表看起來如此健康的人，卻在早晨醒來不聲不響就走了，令人感慨人生無常。

有人疑惑，需要給奠儀嗎？我的回答是：「應該不必吧！」他的遺孀的經濟能力應該無虞。

我的說法是有根據的，依我了解，一個已婚的人在滿六十二歲時，即便自己一輩子都是家庭主婦，沒有工作收入，她也可以透過社會安全局（Social Sequrity）領到丈夫的一半社安基金。

而在她丈夫過世後，她可以申請放棄自己原來領的那一半社安基金，而改領丈夫的全額社安基金，例如如果這個朋友生前在滿六十五歲時申請社安基金，那麼同時他的配偶，若已滿六十二歲並且已經結婚一年以上，也可以申請丈夫的一半社安基金，前提是具有美國公民或永久居民身分。

由於這個朋友退休前是電腦工程師，收入應該不錯，假設他生前每個月的社安基金是三千美元，太太則可以領到一千五百美元，夫妻兩人每個月共領四千五百美元，這是指一般收入還不錯的人的社安基金，可以算是結婚的實質好處。

如今，他的未亡人每個月可以支領社安基金三千美元，直到她過世為止。因此，即使丈夫雖然走了，寡婦不至於變成又老又窮的人。

結婚的人如此，離婚的人有沒有這樣的好處呢？根據社安基金的規定，結婚十年以上的人離婚後到達六十二歲，也可以申請前夫的一半社安基金，例如一個男人結過四次婚，也離婚三次，每次婚姻都持續十年以上，那麼他的前妻們也是可以在屆齡時，向社安基金申請前夫的一半社安基金，也就是他的三個前妻和現任太太，都可以申請同額的社安基金；但若是她們再婚，這筆社安基金自然就消失了。

結婚的實質好處，除了可以領配偶的一半社安基金，還可以擁有六十五歲可申請的聯邦醫療保險 Medicare，這是在美國工作繳納聯邦保險稅（Medicare Tax）十年或四十個季度才有的。Medicare俗稱紅藍卡 ，而另外一種Medicaid俗稱白卡，那是給低收入 的人申請的，聯邦醫療保險的規定是滿六十五歲可以申請。

由於配偶過世後，活著的配偶可以申請丈夫的全額社安基金，這也就是為什麼許多美國女人在失去丈夫後，寧可交男友，也不願意再婚的原因，因為再婚就失去這筆社安基金收入。

但若是自己一輩子都有工作，有自己的收入，自然也有自己的全額社安基金，這樣就不影響再婚了。所以有些人並沒有再婚的條件，除非再婚的對象比原來的配偶收入高，社安基金也更高，才會考慮再婚。

男性在社安基金部分，約只有百分之一人可以領取他們太太的社安基金，應該是太太的收入比自己高。