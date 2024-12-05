最近突然覺得自己需要一個獨處的空間徹底放空，沉澱一下混亂的思緒，因此又來到北卡 州教堂山（Chapel Hill）唐寧河（Downing Creek） 的小湖邊，尋覓野鵝足跡。

看著清澈如鏡的湖面，微風吹起，湖心泛起陣陣的漣漪，波光瀲灩。湖邊環繞著一片翠綠草地與些許樹木，以往都有看到野鵝，現在卻難覓芳蹤，令人悵然若失。這個社區有兩個小湖，另一個小湖環繞它的是鬱鬱蔥蔥的樹林與房子，湖面上都是綠樹與房子的倒影，乍看之下，彷彿湖中另有一番天地，令人不禁想觸摸它們，卻發現只是鏡花水月。

日前遇到陰雨天，我喜歡待在家中，看著窗外的雨滴，彷彿滿天的珍珠灑落大地，雨水洗去了一切塵埃與憂慮。每當下雨天，總讓我想起小時候的生活，當時我們住在台灣嘉義，那是父親工作的紙廠員工宿舍，每當下雨的夜晚，爸爸會坐在客廳小桌旁安靜地喝酒看書，母親在廚房忙著張羅晚餐，我們小孩子們則在一旁玩耍。

因為我們住的是老房子，有時會漏雨，媽媽總會放一個小臉盆接雨，屋外下著大雨，屋內下著小雨，彷彿大自然奏起了交響樂 。房子雖小，但卻很溫馨，有著滿滿的溫暖與親情會從室內溢出來，那情景就像一幅畫深深地刻在我的腦海裡。

我也很喜歡聽一些放鬆音樂，例如雨聲、水流、鳥鳴以及潮汐聲等，現在網上的放鬆音樂，有許多都是有流動的畫面，那是一場視覺與聽覺的盛宴，能使心靈得到淨化。短暫的休憩之後，我們將如鷹展翅，重新翱翔在蔚藍天空。