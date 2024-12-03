筆者第一次親臨NBA現場，感受賽場的熱血與震撼。 （圖／作者艾利克提供）

我第一次看NBA （National Basketball Association）時，是在芝加哥 （Chicago）念書時的寒假，當時我和幾個沒回國、也沒安排旅行的同學，在一個無聊的下午，大家突然心血來潮，決定要去芝加哥聯合中心球館（United Center）看NBA比賽；其中一個同學為大家買好票後，我們在比賽前先去中國城的餐館吃東西。

用完餐後，我們便驅車前往聯合中心球館，停好車進入場館後，發現離球賽開始還有一小段時間，我們便在裡面的商店閒逛。這裡的商品琳瑯滿目，尤其是芝加哥公牛隊（Chicago Bulls）周邊產品更是吸引了我的注意力，從帽子、衣服到包包，許多商品都印著那隻酷炫無比的紅色公牛頭標誌。

記憶中，童年時常和家人去百貨公司，那時的我相當喜愛這個標誌，經常纏著父母買幾件公牛頭的衣服。如今能夠在公牛隊的發源地看到這些商品，難以言喻的回憶與情感油然而生。

球賽快開始時，我們依序進入球場，球員們正在進行賽前熱身，場內氣氛也開始熱鬧起來。

特別有趣的是場上可愛又調皮的吉祥物，一邊和觀眾們打鬧互動，一邊把前排觀眾的爆米花搶過來，撒得滿地都是，然後再把空袋子還給那個觀眾。若在台灣，這樣的行為可能會被認為是浪費食物，但在美國這卻是一種幽默的表演方式，觀眾們不僅不介意，反而笑得前仰後合。

場上還有啦啦隊的熱舞表演，他們的動作非常整齊，拋接動作更是專業。隨著比賽正式開始，整個球場的氣氛瞬間沸騰起來，加油聲此起彼落。我們所看的那場比賽是芝加哥公牛隊對戰奧蘭多魔術隊（Orlando Magic），場內的觀眾大多身穿公牛隊球衣，顯然是支持主隊的。

比賽剛開始時，公牛隊稍占上風，但隨後被魔術隊反超，整個比賽過程中，觀眾們的情緒隨著比分變化起伏不定。儘管公牛隊最終輸掉了比賽，但讓我印象深刻的是，觀眾們似乎並不太在意輸贏，他們享受的是比賽過程中的每一刻，以及球員們全力以赴的運動家精神。

這次的NBA初體驗讓我感到既震撼又興奮，雖然不知道下次看球賽會是在何時，畢竟對一個學生來說，NBA的門票不算便宜，但可以肯定的是，這次有趣的經驗永遠留在我的記憶中。