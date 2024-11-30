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遙遠的祝福

李麗珠

YouTube使自媒體得到充分表現的機會，其中介紹旅遊景點的影片很多，但太過於強調個人畫面，或是光度及穩定性明顯不足，以至於在主題和質感上多少都有些失焦，真正好作品其實並不多見。

「Walking Tour（步行導覽）」的出現由來已久，每個拍攝者各自取不同的路徑，是先生與我經常觀賞的影片；我們的心神一路隨著步行者前往各處，每當看見自己也曾走過的地方時，記憶總又牽出內心的甜美滋味。我們也多次透過鏡頭，認識許多以前無緣造訪之地，那或許是處處都可見牛羊的鄉間小鎮，亦或是刻滿著歷史痕跡的千年古城，我們每每用心去體會，想著日後或許也能到此一遊。

多年前，我曾無意中發現了一名YouTuber，她用清晰又沉穩的鏡頭，配上柔順平和的嗓音，精簡不煩人的話語，有規律地勤於出片，密集介紹波隆那（Bologna）各處景象；時日一久，這座有義大利美食之都（Capital of Foods）之稱的古城，也自然而然地貼近我們的心頭；熬過了漫長的疫情後，先生果真迅速地將波隆那排進旅遊行程，成為我們重返歐洲的首選之地。

民以食為天，都說義大利很少有不好吃的餐點，等到來到距米蘭（Milan）約一小時車程的波隆那，才真正感受到此言不虛；這裡多的是形狀各異的Pasta，淋上各色不同口味的醬汁，配以當地盛產的葡萄酒，在樹旁的傘棚下悠然進食，一切所費不多，卻盡在不言中。

不必登高走遠，有三千年的波隆那本身就是歷史古城，有西元一○八八年就建造的古老大學，也有已列為世界遺產的長廊走道，還有道盡帝國興衰盛敗的皇室古堡，我們在這公認為最宜居的城市停留了數日，得以近身接觸義大利的殿堂之美，也極度滿足了自己的口腹之欲。即使此刻早已返回紐約，但內心始終感謝那位從未以真面目示人，卻引薦我們入門到波隆那的YouTuber。

時光匆匆又是一年已過，人事變換仍無常，不知從何時開始，我們已經找不到那位YouTuber的蹤跡，也再也聽不到她那柔美的嗓音；她是否已經找到更理想的工作？她是否與心愛的人共譜圓滿結局？她是否發生了生活上不可預期的變故？數不盡的問題在我們腦中盤旋，隨之而來的卻只是無從得知的惆悵與無奈。

容我們喚妳一聲朋友，妳自己或許也未曾預料到，那一連串優質的影片，會使多少陌生人在旅途中受益？我們素昧平生相隔萬里，但希望妳也能感受到，那一份來自大洋彼岸，我們遙遠卻真摯的祝福。

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