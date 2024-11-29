剛剛搬來加州核桃 溪（Walnut Creek）的退休社區樂思畝（Rossmoor）時，親友都稱讚我慧眼獨具，在很短的時間內找到理想新家，而我也暗自給這個新家打了九十九分，一年時間，就像度假般地過去了。

和房子的蜜月期持續了很久，就在這時候，牠們出現了，那其貌不揚應該在綠草地生活的野生動物，偏偏也愛上了我們家。從我看到牠們尾巴的那天開始，心就往下沉。不請自來，不走正門，不正眼看人的鼠頭鼠腦，讓我不禁哀嘆，蜜月期可能就此草草結束。

兒子像義勇軍般地趕過來，到處檢查哪裡有老鼠的蹤影，此鼠張著利牙，從何處鑽洞非法入境 ？我也咬牙切齒地到處尋找。正在加州大學 戴維斯分校（University of California, Davis）學獸醫的孫女有話要說：「婆婆，小老鼠也是一條生命，牠在外面找不到東西吃，想在妳廚房找食物果腹，別殺牠，用捕鼠籠抓到後放生。」

孫女的話如金玉良言提醒我，無辜的生命，不能格殺勿論。於是我請兒子準備了捕鼠籠，放在顯眼的地方，同時兒子也仔細地把老鼠咬破的洞口，用細鐵絲網封上。

剛開始捕鼠籠的確管用，前後抓到兩隻，都拿出去請牠們返回鼠鄉，以為從此可以高枕無憂，於是出門旅遊去搭郵輪散心。只是旅遊完回家，進門一看，竟發現家有不速之客入侵，我欲哭無淚，兒子趕來處理，把兩個捕鼠籠又擺了出來。

這次在鍋爐室，兒子找到一個大洞口，仔細地用細鐵絲網再封上。但有一隻小老鼠對我們家戀戀不捨，仍在屋中徜徉，而且不再誤入捕鼠籠，只在附近徘徊，讓我看了很揪心。

媳婦建議把他們家的大貓送來，這隻貓叫皮克索，喜歡站在沙發椅背上，牠長得毛鬆爪尖、雄姿英發，無論從哪個角度看牠，都像是捕鼠高手。老鼠碰到皮克索，一定瞬間灰飛煙滅，我們如此一廂情願地相信牠。

正在考慮期間，兒子家也出現了老鼠，只見皮克索一口咬住小老鼠的尾巴，神氣活現很有貓樣。他們喜形於色，讚美鼓勵的話尚未來得及說出口，小老鼠已從皮克索的嘴巴掙扎地跳出來，一溜煙逃得無影無蹤，當時人傻眼，貓也呆愕了。

我聽了啞口無言，誤以為皮克索是捕鼠高手，原來只是虛有其表。此路不通，只有繼續用捕鼠籠，但心中有煩惱，仍讓我寢食難安。

後來有一天大清早，那隻小老鼠終於闖入捕鼠籠，我謹記孫女的叮嚀，馬上送牠回鼠鄉，心中感到快樂無比。