今年初，我因年事已高又患重病，曾兩次進入急診室，做了部分膀胱切除的大手術，整個人瘦了十五磅，身體更加虛弱。平常能夠做的活動有限，大部分時間都是留在家中靜養，唯一剩下的是頭腦清晰，為避免太無聊，我開始重新執筆寫作，以防失智。

在美國加州 能接受中文投稿的媒體只有「世界日報」，投稿者眾，篇幅有限，獲得刊登機會少，常引不起我的寫作興趣，但想到能鍛鍊腦筋和消除無聊，除了寫作，似乎沒有更佳的選擇。

回顧過去八年，我不是什麼高手，卻有一百五十多篇分別被「家園」、「上下古今」和「香港 副刊」採用，數量足以出版一本代表我的書，有相當的鼓勵性，同時也反映我過去在這方面付出的努力。雖然近來因為生病而減少寫作，但如果能再積極投稿，相信還有信心；即使如此，生活仍難免枯燥乏味，對恢復身體健康幫助不大。

幸好我還算有些福分，我有賢妻提供貼身服侍，在我居住的洛杉磯 （Los Angeles），我的兩個弟弟和一個妹妹分別住在附近十英里範圍內，他們常常從旁提供關懷和協助。

然而，半年來我的身體狀況恢復緩慢，影響生活鬥志，讓我意志消沉，想出外旅遊散心或找人陪伴都很難如願。我面對前景感到一片灰暗和悲觀，尤其我有許多東西不想吃，有許多活動不想參加，能引起我興趣的東西不多，長此下去，弟妹們都怕我會變成憂鬱症，情況會更加嚴重。

他們深知向我提出口頭建議，我會無心接納，經過他們一番討論後，一致認為行動可能比說話有效，結果由二弟提議，邀我和內子到他們家打麻將，一來藉此可以鍛鍊腦筋，預防腦力衰退；二來可以與弟妹們相聚，聯絡感情；三來可讓他們對我的生活情況更加了解；四來可以共享多樣化的水果和食物，一舉數得，各方面考慮周到。

弟妹們的盛情，我當然難以抗拒，雖然我不善於麻將，但喜歡與弟妹們相聚。由於大家都各有家事要辦，每周只可聚會一天，每次聚會後，都會約好下次見面的時間。

起初我的興趣不大，期望不高，經過兩、三次聚會後，我的心態開始改變，主要是弟妹們都很有心思也很熱情，每次聚會他們都各出奇謀，烹飪和購買我不易吃到的食物，三家六人相聚，吃的食物種類較多，尤其上餐館，點菜的選擇更多。

令我改變最多的是，首先是在普通麻將上多加八張牌，例如花、元、喜、合和總等，使麻將變得更加複雜有趣，由於有新鮮感和具挑戰性，增加了我的興趣，雖然屢有失誤，但很快便上手了，連打八圈也不覺得疲累。

吃的方面，我可以吃到二弟婦拿手的台式牛肉麵、喝到大弟介紹的營養極品脫乳糖和低脂牛奶，大家一起在餐館吃龍蝦餐，兩人吃龍蝦餐既花錢、分量又太多。此外，還可吃到由二弟精心烹製多料大鍋的老火湯。

我深深體會到大夥兒一起吃、一起行動確實不同，我的胃口開始變好了，整個人變得比以前開朗積極，真是意想不到，這一切的轉變有拜弟妹們所賜，群體互動確實比說教更有效。今年夏天，兒子邀請我和老伴參加他們為時一個月的南歐自由行，部分動機可能也是以行動幫助我復元。