文農學圃一隅的中國盆景。（圖／作者崔淼淼提供）

十九世紀末期，英國詩人吉普林（Rudyard Kipling）在「東西方歌謠（Ballad of East and West）」中曾寫道：「東方是東方，西方是西方，兩者永遠不會相遇。」在這個分裂的時代，這句話格外刺耳，但是東西方卻在不同領域相遇融合，比如盆景藝術。

美國首都華盛頓特區的美國國家樹木園（United States National Arboretum），有一座收藏盆景藝術珍品的園中園，那就是國立盆栽和盆景博物館 （National Bonsai and Penjing Museum）。我初識美式盆景就從這裡開始，還要追溯回戀愛時，那時我與先生還未成婚，熱戀中的他非要帶我看中國盆景，當時我傲嬌地宣稱：「我才不要看盆景，因為以前看過太多精采的盆景了。」他向我保證，這裡的盆景精采絕倫，直到親眼所見，才相信他所言不假。

博物館的盆景匯聚了東西方精華，有日本 園、中國園和美國園，分別陳列這三個國家的盆景作品。據資料顯示，日本園是一九七六年美國獨立二百周年時，日本盆栽協會特別贈送了五十三件樹木盆景，以松柏類為主，其中最珍貴的是一件三百五十年的五針松，以及另一件來自日本皇室的一百八十年的赤松。

一九八六年，香港永隆銀行伍宜孫先生贈送了三十一件樹木盆景，樹齡從十五年至二百年不等，以雜木類為主；後來伍宜孫先生又出資在盆景博物館內建造了中國園，也就是文農學圃。美國園則陳列了美國盆景大師的作品，其中最著名的是已故大師約翰．奈克的「叢林刺柏」作品。

先生參觀博物館之後，從此對盆景陷入了謎一般的熱愛，無論我們走到哪裡，他都會很快地弄來一排排所謂的「盆景」，並栽植在盆子裡。我說：「這才不是盆景，這些只是樹枝，真正的盆景必須培植很多年，綁上各種線繩固定造型。」先生神情虔誠地說：「妳要有耐心去愛這些稚嫩的小苗。」

我繼續說：「這些根本就是樹枝。」他一臉認真地向我噓聲，神祕兮兮地說：「小聲一點，盆景聽到會不高興的，不要叫他們樹枝。」我哭笑不得，實在不能理解，先生對盆景是不是有什麽誤會，才會認為幾根樹枝插到土裡，就可以稱為盆景。

我上網找來幾張盆景照片給先生看，並認真強調：「那些有造型或像迷你樹木，要經過幾十年培育才算是真正的盆景。」先生聽了搖頭說：「妳要有耐心。」

隨後，這些樹枝盆景就進駐了我們家，在後院涼亭旁的圍欄邊，一盆盆粗獷的美式盆景占據了視野；貓咪在盆景間嬉戲跳躍；覓食的松鼠在成排盆景上輕盈奔跑，微風拂過「樹枝」，我竟然有種錯覺，似乎這是一片迷你森林，或許是另一種意義上的盆景天地。盆景謎思帶來的困惑像漣漪一般，不知會擴散何方，怎樣波及原有的認知體系。

在這個舊有觀念被打破的時代，在這個撕裂的世代，或許不僅是盆景的定義帶來此類迷思，藝術家們用人工智能 製作了很多種奇異的盆景模型，並用AI為盆景打造歌曲和舞蹈，甚至有藝術家用現代儀器來測量盆景和花卉的心跳。在人工智能全面衝擊傳統領域的今天，傳統模式會被取代消亡還是煥發新生？這是一個不確定的變數，也是科技進步帶來的時代憂慮。