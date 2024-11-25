我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

櫻花盛開的地方

水仙

初到美國時，我們住在西雅圖（Seattle）北邊的一棟灰色雙層小屋，這裡雖然叫湖城（Lake City），四周卻沒有湖的蹤影；不過房價合適、交通便利，成了不少新移民安家的首選。

這棟小屋陪伴了我們許多年，房間地毯是溫柔的淺粉色，院子裡卻是刀型的草坪，家裡的台灣親戚第一次看到這片草坪時，不禁連連搖頭，說這樣設計不吉利。

為了「化煞」，我們在大門上掛了一個陰陽鏡，雖然不知道是否真的能驅邪避禍，但似乎給家裡帶來了一份安定的力量。

每年春天，前院的櫻花樹都會開滿粉色的花朵，淡淡的花香隨著微風飄蕩，給院子增添了一層柔和的氛圍。沙坡上，我們還種了一些番茄和豆角；夏天時，那些新鮮的蔬菜常常成為餐桌上的美味佳餚。

後院緊鄰著一對年近八十歲的德國裔老夫妻，他們的院子與我們僅隔一層籬笆。每到午後，老太太就會坐在陽台上曬太陽，手裡常拿著一本書，臉上的皺紋似乎藏著她歷經的歲月故事。有時我會趁著天氣好，端一杯茶，跟她隔著籬笆閒聊幾句。

老太太總是和藹地笑著，她告訴我，她年輕時曾在學校教書的經歷，以及她與丈夫旅行的趣事。她的丈夫則每天一拐一拐地在院子裡，修理他那輛永遠無法修好的舊卡車，那輛車幾乎成了他的老朋友，修車就成了一種交流方式。

他們家有兩隻毛色髒兮兮的黑狗，常常趴在籬笆旁，把頭探到我們院子裡，好奇地看著我的孩子們玩耍。每當黑狗跑到我們這邊來，孩子們總會被嚇得四處奔逃。

斜對面住著一對白人退休教師，他們把院子打理得無比精緻，整片綠草如茵。春夏時節鮮花盛開，玫瑰、繡球花、薰衣草交織成一幅美麗的畫卷；有時他們會主動過來給我們一些園藝小建議，或者送一束剛剪下的鮮花。他們還經常邀請我們參加他們舉辦的小型聚會，花園裡擺滿了鮮豔的桌布和香甜的點心，大家一邊聊天一邊分享著生活中的小故事。

在右邊的山坡下，住著一個三代同堂的菲律賓家庭，家裡常常充滿了歡聲笑語。周末時，總能看到他們在前院燒烤、打籃球，孩子們在草坪上追逐嬉戲。有一天，菲律賓老太太特意邀請我進屋喝茶，她的屋子塞滿了她從二手店淘來的小物件，每件物品都充滿獨特的歷史感。她笑著指著牆上一張張舊照片，跟我講她年輕時的故事，說她如何從菲律賓來到美國，又如何和丈夫一起奮鬥打拚，最後在這裡扎根。

幾年後，男主人在陪孩子們打籃球時突發中風，家中重擔一下子全壓在女主人肩上，即便如此，每次見到她總是笑容滿面，堅韌不拔地照顧著家人。菲律賓家庭的熱情、團結和相互扶持讓我深受感動，特別是在我偶爾心情低落時，他們總能帶來溫暖與希望。

春天最美的時刻，莫過於院子裡櫻花盛開的日子，粉色花瓣在微風中輕輕飄落，每次站在樹下，我總會想起初來美國時的自己，穿著一件淡紫色的裙子，內心既充滿期待又有些惶恐。

雖然已經搬離多年，孩子也都長大了，每次路過湖城，總會不由自主地繞道去看看曾經住過的小屋。

籬笆依舊，櫻花樹依舊，另一個家庭又在那裡開枝散葉，那座小屋成了我心中最溫暖的寄託，而那片院子裡的故事，永遠是我記憶中最珍貴的片段。

中風 退休 德國

上一則

時光荏苒紫蘇湯

下一則

迎嬰派對

延伸閱讀

共同社：美日擬制定飛彈部署計畫 因應台海緊急狀況

共同社：美日擬制定飛彈部署計畫 因應台海緊急狀況
一個國家能展現多不同的面貌？菲律賓 6 座獨特城市的比較

一個國家能展現多不同的面貌？菲律賓 6 座獨特城市的比較

川普回歸白宮前 美菲簽協議共享機密軍情與技術

川普回歸白宮前 美菲簽協議共享機密軍情與技術
主嫌找到了 涉菲律賓華人撕票案 中籍男持賽普勒斯身分、美國落網

主嫌找到了 涉菲律賓華人撕票案 中籍男持賽普勒斯身分、美國落網

熱門新聞

紹興蘭亭中的流觴曲水。（圖／侯吉諒攝影）

蘭亭喝酒寫字

2024-11-18 01:02
成大校長黃煌煇因水利技術的貢獻獲頒亞洲知識管理學院榮譽院士及大禹獎。（本報系資料照片）

小樓昨夜又東風（上）

2024-11-20 01:02
董陽孜個人照。（圖／自在工作室提供 汪德範／攝影）

台書法家董陽孜登大都會博物館 台灣護照印章也出自她手

2024-11-14 01:55
圖/123RF

一場面試，一段故事

2024-11-19 01:02

梅菜扣肉和蝦仁炒蛋

2024-11-19 01:00
西貢現今的街景，人們以摩托車為主要交通工具。（圖/123RF）

離開西貢

2024-11-22 01:02

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」