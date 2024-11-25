初到美國時，我們住在西雅圖（Seattle）北邊的一棟灰色雙層小屋，這裡雖然叫湖城（Lake City），四周卻沒有湖的蹤影；不過房價合適、交通便利，成了不少新移民安家的首選。

這棟小屋陪伴了我們許多年，房間地毯是溫柔的淺粉色，院子裡卻是刀型的草坪，家裡的台灣親戚第一次看到這片草坪時，不禁連連搖頭，說這樣設計不吉利。

為了「化煞」，我們在大門上掛了一個陰陽鏡，雖然不知道是否真的能驅邪避禍，但似乎給家裡帶來了一份安定的力量。

每年春天，前院的櫻花樹都會開滿粉色的花朵，淡淡的花香隨著微風飄蕩，給院子增添了一層柔和的氛圍。沙坡上，我們還種了一些番茄和豆角；夏天時，那些新鮮的蔬菜常常成為餐桌上的美味佳餚。

後院緊鄰著一對年近八十歲的德國 裔老夫妻，他們的院子與我們僅隔一層籬笆。每到午後，老太太就會坐在陽台上曬太陽，手裡常拿著一本書，臉上的皺紋似乎藏著她歷經的歲月故事。有時我會趁著天氣好，端一杯茶，跟她隔著籬笆閒聊幾句。

老太太總是和藹地笑著，她告訴我，她年輕時曾在學校教書的經歷，以及她與丈夫旅行的趣事。她的丈夫則每天一拐一拐地在院子裡，修理他那輛永遠無法修好的舊卡車，那輛車幾乎成了他的老朋友，修車就成了一種交流方式。

他們家有兩隻毛色髒兮兮的黑狗，常常趴在籬笆旁，把頭探到我們院子裡，好奇地看著我的孩子們玩耍。每當黑狗跑到我們這邊來，孩子們總會被嚇得四處奔逃。

斜對面住著一對白人退休 教師，他們把院子打理得無比精緻，整片綠草如茵。春夏時節鮮花盛開，玫瑰、繡球花、薰衣草交織成一幅美麗的畫卷；有時他們會主動過來給我們一些園藝小建議，或者送一束剛剪下的鮮花。他們還經常邀請我們參加他們舉辦的小型聚會，花園裡擺滿了鮮豔的桌布和香甜的點心，大家一邊聊天一邊分享著生活中的小故事。

在右邊的山坡下，住著一個三代同堂的菲律賓家庭，家裡常常充滿了歡聲笑語。周末時，總能看到他們在前院燒烤、打籃球，孩子們在草坪上追逐嬉戲。有一天，菲律賓老太太特意邀請我進屋喝茶，她的屋子塞滿了她從二手店淘來的小物件，每件物品都充滿獨特的歷史感。她笑著指著牆上一張張舊照片，跟我講她年輕時的故事，說她如何從菲律賓來到美國，又如何和丈夫一起奮鬥打拚，最後在這裡扎根。

幾年後，男主人在陪孩子們打籃球時突發中風 ，家中重擔一下子全壓在女主人肩上，即便如此，每次見到她總是笑容滿面，堅韌不拔地照顧著家人。菲律賓家庭的熱情、團結和相互扶持讓我深受感動，特別是在我偶爾心情低落時，他們總能帶來溫暖與希望。

春天最美的時刻，莫過於院子裡櫻花盛開的日子，粉色花瓣在微風中輕輕飄落，每次站在樹下，我總會想起初來美國時的自己，穿著一件淡紫色的裙子，內心既充滿期待又有些惶恐。

雖然已經搬離多年，孩子也都長大了，每次路過湖城，總會不由自主地繞道去看看曾經住過的小屋。

籬笆依舊，櫻花樹依舊，另一個家庭又在那裡開枝散葉，那座小屋成了我心中最溫暖的寄託，而那片院子裡的故事，永遠是我記憶中最珍貴的片段。