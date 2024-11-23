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海釣樂趣

蘇彩菁

紐約長島（Long island）是位於北美洲大西洋岸的島嶼，長約一百九十公里，寬約二十至三十公里，北瀕長島海峽，向東和向南臨大西洋，綿長的海岸線，成為海釣的最佳場所。

日前好友高呼海釣尋樂，立即獲得大家熱烈響應。小時候，我住在台灣的台北新店溪旁，時常懷念父親帶我在河邊釣魚的景象。在紐約住了三十多年卻無緣釣魚，當下把握機會，選了下午六點到九點時段，除了釣魚，順便欣賞落日。

一上船，工作人員先發給我們掛有魚餌的釣竿，插在指定位置上，我們像劉姥姥逛大觀園般，把船頭、船尾、內艙和二樓看台逛了一圈。上了二樓，以湛藍海水及火島（Fire Island）燈塔當背景拍照。不久後，太陽漸漸落下，夕陽餘暉抹紅了天空及海水，呈現一片燦爛金黃。海鷗自在地飛翔，海風輕拂面頰，陶醉於落日美景，直至火球沉入海面，才想起此行是來釣魚的。

工作人員先教大家如何放線、收線及拋出魚餌，接著緊抓魚竿靜靜地等待。收放了幾次，突然覺得魚竿有股力量往下墜，立即快速收線，只見狀似比目魚浮出水面，一陣歡呼下，就在拖近甲板時，沒想到魚兒一掙脫，不見了蹤影，瞬間從驚喜轉為嘆息。

工作人員見狀，前來詢問魚的大小，並解釋每種魚的尺寸、數量及季節規定，例如比目魚的捕撈期是五月至十月，要生長至十九吋以上，每次最多只能捕撈四條，不合規定都必須放回大海，以維護大自然的生生不息。

晚上近八點，全船只釣到三條魚，收獲不佳，船長往不同的方向駛去，工作人員又換了不同魚餌，再度放線等待。我突然覺得拉不動魚線，心中暗喜，以為大魚上鉤了，我使勁收線仍無效果，找來工作人員幫忙，原來魚線卡在石縫中，不但沒有大魚，連前端魚餌都沒了。

我們毫無所獲，回家現煮新鮮大魚的豪語成空；釣上大魚的主人，好心地將大魚借我們拍照，每人高舉著大魚，裝模作樣地擺拍留念。

工作人員見狀，想送我們一條魚，我們當然欣然接受，沒想到竟是處理後的幾片魚排，魚頭、魚尾都沒了。顯現東西方對吃魚文化差異，只能嘆息砂鍋魚頭無望了。五個年紀進入耳順、知天命的女人，雖然當天海釣一無所獲，但快樂的心情一直在沸騰。

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