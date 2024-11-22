車友在火山口湖繞大圈舉車。（圖／作者李嘉音提供）

每年一度的「騎火山口湖繞大圈（Ride the Rim Crater Lake）」日前在俄勒岡州 （Oregon）隆重登場，我們一行七人決定共襄盛舉，繞湖邊一圈大約有三十三英里。

決定繞大圈的兩個月前，我便開始招兵買馬，騎友們有人擔心體力不足，開始做體能訓練；也有人覺得自己的自行車不夠好，趁機買新車。從矽谷（Silicon Valley）開車到俄勒岡來回要一千英里，於是我將車子送去車廠檢查，也將自行車送去車行整修一番，換煞車皮、加潤滑油，務必讓自行車不能出錯。

俄勒岡州的柯瑞特湖（Crater Lake）是一個火山湖，以深藍色的湖水和高透明度聞名，它是美國最深最藍的湖泊，清澈的湖水來自雨水和雪水，湖中有一座巫師島（Ｗizard Island），是火山中的火山島，十分特別。

在出發前一星期，我們收到山火 警告，據說俄勒岡山火煙濃，許多地方都因此封路；然而我們十分幸運，山火警報在出發的前一天下午已解除。

當日清晨六點半，我們便由下榻的旅館出發，由於仍要開車一個多小時才能到達火山口湖國家公園，為避免擁擠，大家都十分準時地開往國家公園。當天活動場面盛大，有幾百個義工前來幫忙，總共設有五個休息補給站，會發放飲用水、食物以及水果，另外還有一輛接駁車，不停地來回行駛，參加者如有需要可以搭乘巴士回到起點。

我們約定在每一處休息站必須互相等待，大家慢慢騎，不要匆忙，不要受傷，更不要摔跤。活動當天風和日麗、湖水燦藍、水波蕩漾。由於俄勒岡發出山火的消息，讓許多騎士卻步，所以和往年比較起來人少了許多。

我們沿著湖在每一處漂亮的景點，都留下與自行車合照的英姿，緊張的心情也慢慢地舒緩，覺得僅此一次，大家都十分珍惜在一起的時光。

上坡辛苦，大家互相打氣，下坡風馳電掣一定得勇敢；自行車店老闆說我的煞車皮耗得太凶，於是我開始試著一路向下衝，能不煞車就不煞車。

正在看路邊的電動指示牌，提醒我超速時，眼前的騎士突然飛出來一個白色水罐，往我面前衝滾，如果我的前輪碰到這地上滾動的水罐，肯定會翻車。說時遲，那時快，我決定往左側一彎，幸運地避開那個飛來的水罐，這是我這次騎行遇到最驚險的部分。

在騎行當中，讓我最感動的是看到老先生、老太太們騎著電單車，貨架上還放了多帶的大電池，以備不時之需，心想他們一定是這輩子都想來火山口湖騎大圈，幸好有電單車讓他們如願以償；我也看到媽媽們騎單車拉著兒童拖車，騎完全程，這樣的活動不知造福了多少人家，完成了心想事成的願望。

我們一站站逐一完成，大家互相擊掌，彼此照顧，大約下午三點全員到齊，安全歸隊，看到每個人疲憊的身心和滿足的笑容，再辛苦的一切也都值得了。晚上到一家當地的墨西哥 餐館舉行慶功宴，大家舉杯慶祝完成繞大圈，老闆娘看我們這麼開心，送了我們兩條墨西哥炸辣椒，吃了一小口大汗淋漓，比白天騎車流的汗還多。

這次心驚肉跳地去挑戰騎火山口湖繞大圈，開開心心地達到目標，天時地利人和，就像台灣朋友很愛說的：「真是人品大爆發。」我們何德何能如此幸運？