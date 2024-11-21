今年五月十六至十八日，角聲癌症 協會（Herald Cancer Association）以及全球華人 乳癌組織聯盟（Global Chinese Breast Cancer Organizations Alliance）在紐約法拉盛（Flushing）舉行全美華人粉紅絲帶研討會。

研討會上，不斷地有機會聽到一些紐約名醫解說治療乳癌新方法，除了增長知識，最難能可貴的是參加貴賓逾半是乳癌倖存者，有些人正在治療，或者已經倖存了二十年，年紀從二十多歲到七十多歲都有。我靜靜地聆聽她們罹癌的心路歷程，不敢相信我所看到的每個癌症倖存者，都以詼諧的口吻敘述自己與癌症奮鬥的過程，臉上充滿著對未來的自信以及驕傲的眼神。

讓我非常感動的是，她們給我的印象，就像是一群從天上不小心掉落人間的天使，努力研究不同的乳癌和治療方法，戰鬥過程就像是一群不怯戰的女兵，樂觀地勇往直前。

當天的晚宴上，除了有角聲義工們的表演和一些癌友的歌唱跳舞，最讓我感動的是有一名癌友Katy，分享她抗癌的歷程，她的演講字字句句讓我動情掉淚。Katy於一九九六年開始參加紐約角聲癌友關懷的事工，搬到加州 後，參加執行臨終關懷的培訓和事工。

疫情期間，Katy發現自己得了乳腺癌，去年下半年開始接受六次化療和二十五次放療，目前正在進行標靶治療。歷經了二十八年時間，Katy由一個陪伴者到被陪伴者，角色更換使她更能體認切身之痛。

在每次的治療中，Katy好像進入死地裡，但在內心深處她遇見了復活的基督，是祂引領她跨越了人生的深淵和低谷，神的安慰、家人的陪伴以及許多兄弟姐妹的代禱和關心，是使Katy能夠站起來的力量。

她在接受化療期間，歷經曾經是光頭，後來慢慢地長出了頭髮變成平頭，每一步都像是破繭成蝶的過程，浴火重生後，成為更強大的自我。

在抗癌的艱難路上，她遇見了不少生命鬥士，她們都是以無比的信心和勇氣，去面對人生中的巨大挑戰，她們也是Katy可敬的戰友，更是她的榜樣，因為這一切苦難會讓人生開出最燦爛的花朵，使自己散發光芒，然後再照亮身邊許多正逢黑暗的人。

Katy對神的信心，也讓她在這段辛苦的抗癌路上，充滿了自信，願上帝保佑她。