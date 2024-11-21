孫子坐在釣魚船上，好奇地抓住魚竿用力搖動。（圖／作者顧華提供）

讀過「世界日報」幾篇有關釣魚 的文章，看上去很有趣，心想有機會一定要嘗試。夏天時，我們一家六口一起去夏威夷 度假，機會來了，但我特別謹慎，事先上網查詢釣魚行程，行程上說明離岸十分鐘就可到達釣魚地點，絕大部分的時間都會在釣魚。

由於七歲的外孫女和五歲的外孫年紀還小，徵求女兒同意後，請她上網預訂搭乘釣魚船，正好容納六個釣客，時間是四個小時。

釣魚船出海的時間是早上六點，是為了避免下午太陽過熱，碼頭離酒店不遠，吃完早餐後，全家人就興致勃勃地出發了。到達船邊時，船長和船員正在清理沖洗，船的後半部是一個大約八尺乘十尺的平台，完全開放，中間有一張椅子，扶手上擺放著四、五支釣竿，船舷上也插滿了釣竿。

海釣的釣竿比較大，魚線也比較粗，和在湖泊河流釣魚的釣竿不太一樣，船艙在船的前半部，從小門可以進去，裡面有一長條鋪著椅墊的座位，可以坐六、七個人；對面有洗手池、冰箱和廁所等。

外孫女和外孫第一次出海釣魚，看什麼都十分新鮮，不停地問船長和船員許多問題。小船啟動後，我坐在船的後方，享受著海風輕拂，船尾激起的浪花愈來愈多，岸上的高樓大廈漸行漸遠。船長好像釣到了什麼，只見一支釣竿彎彎地緊繃著，他讓孫子抓住釣竿用力搖動，搖了四、五次後，緊繃的魚線放鬆了，船長說：「魚已經脫鉤了，等下一次機會吧！」

這時候，船離開岸邊已經有十分鐘了，船速慢慢地減下來，船比較小，波濤湧動的海水不停地搖動船體，我看到女婿和外孫女都走進船艙裡休息，感覺有點不妙。船長和船員一起把八、九支釣竿都繫上魚餌扔到海裡，船長兩眼緊盯著雷達，試圖找到魚群；船慢慢地行駛著，數根魚線拖在船尾，大家期盼著某一條魚線拉緊，會有魚上鉤。

只見外孫苦著臉，很難受地坐在船邊台階上，船長也看見了，給了他一個油漆桶，告訴他想吐就吐到桶子裡，外孫乾嘔了幾次，沒有吐出來。這時我太太受不了了，扶著船舷直接吐到海裡，這是船長事先有告知的。

再回頭一看，從來不暈船的女兒也臉色蒼白，她抱著外孫，兩人都口對著油漆桶，外孫正哭泣著，呈現出躍躍欲吐的模樣。我走進船艙一看，女婿摟著孫女躺在長墊上，兩人極不舒服地緊閉雙眼。

全家六口人，只有我一個人勉強地坐在船尾，看著小船隨風搖擺慢慢地行駛，這時我們已經離開碼頭四十分鐘，外孫的哭聲更大了。看著大家痛苦的表情，我過去詢問太太、女兒和女婿，他們一致同意不再向前航行了，要提前返回碼頭，然後我告訴船長，我們需要返航。

船離岸邊愈來愈近，顛簸也減少了許多，我想我們雖然沒有釣到魚，時間也僅僅是預計中的四分之一，但船長和船員給了我們所需要的服務，後來是因為我們不能承受暈船的困擾，才提前打道回府，原因出在我們，所以我按照常規，給了船長和船員我們訂船價格百分之二十的小費 ，一開始他們不好意思，後來在我的勸說後就收下了。

幾個小時後，女兒接到訂船公司的電話，船長通知訂船公司會退款給我們，我心想夏威夷人真是誠實。在扣除手續費之後，我們收到了百分之八十的船費，完成了一次失望的釣魚之旅。