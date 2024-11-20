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健走二三事

彭素綺

我住在北加州矽谷的桑尼維爾（Sunnyvale）多年，此地四周有多家高科技公司，車程不到半小時就可到達。有一天，我開車閒逛，不到三分鐘就到了蘋果電腦公司的龐大園區。

我的鄰居大多是高科技工程師，經由與他們太太的閒聊得知。我之前曾是聯邦政府的員工，在這社區裡算是稀有動物。

加州天氣溫和，造就鄰居們健走運動的風氣，住家附近有一個大公園，每天都有多人在散步健走，推著嬰兒車散步的人，比比皆是。

一個也是退休的白人鄰居，邀我與她一起到公園散步；我們年紀相仿，又都喜歡種花，特別投緣。除了散步健走，平常在院子裡，我們一聊天就停不下來，通常是因為她的女兒來電，才結束話題。

另外有一對高齡夫婦也是健走的熟面孔，他們走路速度慢，大家都會禮讓。最近看到老先生使用助行車，每次遇到他們，我都會寒暄幾句，給予精神支持。

有時候我不想走遠，就在社區活動，無獨有偶，還看到不少有同好的鄰居，大家都戴上寬沿的防曬帽子，有時候互相交換買帽子的心得，我們也交換在何處購買花木的訊息，算是健走的小確幸。

有幾個幾乎每天健走的鄰居，得知我的住處後告訴我，每次經過我家前院都會停下腳步，欣賞我種植的花木。她們特別喜歡我挑選的紅色、粉紅和橘黃色洛神花，我告訴她們，洛神花的花朵又多又容易栽種，加州氣候的功勞很大。

大家都知道「飯後百步走，活到九十九」的名言，也知道網路建議的一日走萬步等健身原則。我請教我的家庭醫生，她建議我每天至少走二十分鐘的路程，速度以舒適為主。她也建議要注意防曬，衡量自己的身體狀況能走就走，她說在戶外空氣品質良好的城市，健走是一舉數得的好習慣。

我喜歡在公園健走時，順便看看娛樂設施，小孩使用溜滑梯、鞦韆和滑板道都玩得很盡興。鄰居們都說，在寸土寸金的矽谷，能享有一個設施完備的公園，真的要很感恩。

多次健走時遇到一個保母，她告訴我替人照顧小孩的報酬，我聽了很感慨，雙薪家庭收入高，但開銷也大，所謂矽谷居大不易。我也想到華人鄰居告訴我，他們為小女兒付出的幼兒園費用。

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