我的專業是美術設計，在學校時學過基礎繪畫，例如靜物寫生、人體寫生、素描、速寫等。畢業後我一直沒有放棄自己的專業愛好，年輕時有體力，創作了不少大型畫作，現在以水彩和國畫工筆為主，比較輕鬆自在。

有一次在橙縣華人藝術家協會的年度聚會中，一名我所敬仰的投資 銀行家江女士就坐在我旁邊，她突然跟我說：「我想出一本書，妳可以幫我畫插圖嗎？」我愣了一下說：「我看看後再做決定吧！」如此我們就開始密切接觸。

原來，江女士非常喜歡諾貝爾 文學獎得主、美國著名詩人T. S. Eliot的詩作，她要將詩人在少年時所寫的十二首小詩翻譯成中文，並且要求是中英文對照，讓那些想學中英文的人，可以更加了解詩作內容。

早在二○二○年疫情 期間，她就翻譯了不少詩，書的雛形已經出來了。她要求我根據詩的內容畫插圖，幾乎每篇都要畫一、二幅。對我來說，插圖就像是連環畫，我曾經受過連環畫訓練，也創作過連環畫，所以這事難不倒我，我馬上就答應下來。

插圖要求是黑白的，首先要考慮與主題內容匹配，構圖要周全，有的放全頁，有的放上下角，黑白線條要處理好，這幾個要素都不能馬虎。於是我仔細閱讀詩文，根據每首詩的重點意思，畫出我所要表達的，總共構思了二十四幅。

我和江女士幾乎每天通電子郵件，先是對中英文字的校對和確定，常常幾次來回修修改改。我對英文是外行，而江女士是名校英文專業畢業，不過在運用中文方面，她會與我探討，尊重我的看法，有時還採納了我的意見，可見她是一個溫和謙虛的人，所以我們合作非常愉快。

我的插圖也是先畫初稿，首先徵求作者的意見，畢竟江女士對詩人的詩作，有更深的研究和體會，她稍加提醒，我就領會了。這樣經過稍微修改，插圖搭配詩文就更貼切意境了。

我們住的地方相隔比較遠，有時候一直在電子郵件上聯絡，也不是太麻煩，但當面溝通稿件會更清楚，所以我們常常會去不同的餐館會面，吃完餐點後，就會談論稿子。在我們吃吃喝喝、談笑風生中，有意義的一天不知不覺就這樣過去了。

後來我才知道，不僅是江女士喜歡T. S. Eliot詩人，她的全家人也都喜歡。她和先生為唯一的兒子取名為Eliot，江女士出版這本書，也是為了獻給她的先夫和兒子。

我以前對這位詩人根本不熟悉，讀了江女士對詩人生平介紹和詩句翻譯，才對詩人有所了解。這位詩人從小體弱多病，所以多半沉浸在童話、神話及各種古典文學中；他精通多國語言，特別是法語，他在哈佛大學就讀時，接觸到法國名詩人拉菲格爾的作品，對他早期詩文影響深遠，天賦、愛好加上用功，成就了一代詩人。

江女士和我合作的書在二○二二年出版了，她在自序中最後一句話，很客氣地寫著：「非常感謝好友藝術家梁佩鳳女士費心創作的插圖，增加了此書的可看性。」我也非常感謝江女士。