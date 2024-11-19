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特殊的野餐

錚錚

我們是一群住在加州矽谷灣區、一九五九年自台灣大學電機系畢業的學生，早期我們這些同班同學會固定輪流聚餐，後來我們的年齡愈來愈老，見面的機會也就愈來愈少。

最近有一名同學收到「北加州台大校友會愛在今夏烤肉趴&健行」的通知，他提出一個主意，如果我們大家都報名參加這個活動，如此一來我們不必做任何事，只要報名大家就可以聚一聚，還可以知道同學的近況。

我們都是年過八十六歲的老人，參加這樣的活動已有點吃力，妻子的興趣比我大，我害怕出門有差錯，老早就不開車了，顯得意興闌珊。幸好我們的芳鄰樂意參加，所以她可以開車順便載我們，結果她全程都細心地照顧我們，讓我們極為感激。

這次的烤肉趴&健行活動，辦得非常成功，他們辦事很有效率，吃得好，玩得也好，最佩服的是活動進行得有條不紊。

記得二十年前，我也參加過台大校友會舉辦的活動，我從來沒有熱心參與這類活動，那次也是因為被拉去的。那是在一間有名的旅社大廳，發生什麼大事我都忘了，只有一個小插曲至今我還記得；在節目開始前，有一名主持的同學拿著麥克風在禮堂走來走去，隨時訪問參與的同學，想把氣氛炒熱。

沒想到他來到我的面前時，第一句話就問：「你是哪一屆的？」我回答說：「我是一九五九年畢業的。」他當然看得出我的老，但他非常驚訝，因為他想不到我有那麼老。他不加思索地就拿回麥克風，並對大家說：「你們快來看，還有一九五九年畢業的校友來參加。」我當時的反應是自己好像是在動物園供人參觀的動物，但是我完全不生氣，只是覺得很有意思。

這次的特殊野餐，當我在吃烤雞時，就想要讓主辦人知道，為什麼會有那麼多的「老」校友來參加；我就和坐在我旁邊的人說：「我們這群一九五九年畢業的同學來參加，主要是因為想利用這次野餐，能和同班同學見面。」

我想要他去告訴主辦人這難得的野餐，要他去問一下，還有沒有更老的校友出現？他馬上告訴我，他是一九九五年出生的，我想起他出生時，我有點想退休的過往。

不久後，主辦人大聲地宣告我們這群同班同學的出席，還邀請我們站在一起拍照留念，本來應該都是一九五九電機系的同學合影，但是我的妹夫也上來一起入鏡，他不是電機系，他是物理系一九五九年畢業的，我告訴大家，他是當年考進台灣大學的狀元，大家更是有另一種驚喜。

我相信我們的參與，的確帶給這些年輕校友們額外的驚喜。

加州 動物園 灣區

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