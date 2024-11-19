梅菜扣肉和蝦仁炒蛋這兩道菜，是老爸生前最愛吃的料理，他晚年時，我每周都帶他到住處附近蒙特利市（Monterey Park）嘉偉大道（Garvey Ave）上的一家廣東館子用餐。

下午五點以前入座，仍可點特別午餐，價錢便宜許多，還送湯送飯，分量雖然少一點，不過對老爸而言，當兩頓吃正好。老爸牙齒不好，戴著假牙大口吃著，肥肉和炒蛋入口即化，舒服又愜意，就這樣吃到一百零一歲才往生。

老媽正好相反，按醫生的指示用餐少油少鹽，肥肉不吃、蛋黃不碰，結果每天瓶瓶罐罐地要吃六、七種藥，還得補上一針胰島素。後來她又有失憶、六親不認，最後幾年不但活著受罪，全家也辛苦，老媽告別世間時，是名副其實的脫離苦海。

美國官方六十多年來一直是堅持「膽固醇假說」，認為吃多了飽和脂肪會增高膽固醇，高膽固醇又會導致心臟病 ，所以倡導要吃低脂食物。如果膽固醇超標，一定要吃降膽固醇藥物治療，以減低心臟病的風險。因為這是官方的立場，所有的家庭醫生必須照本宣科，驗血指數一超標就開藥。

我的家庭醫生也不例外，我今年的驗血報告出爐，有兩個指數超標，總膽固醇兩百一，標準上限是兩百；低密度脂蛋白（LDL）一百二，標準上限是一百。醫生在報告上畫了兩個大鉤，搖頭直說不行，馬上開一年份的降膽固醇藥物處方，直接傳送給藥房。

我分析了一下，決定不去拿藥，膽固醇是人體中很重要的物質，細胞都需要，肝也能合成，人體身上四分之一的膽固醇在腦袋裡，硬把膽固醇壓低了，反而會影響到腦和其他器官功能，加上西藥常會引發副作用，更會得不償失。

當然更重要的原因是這個「膽固醇假說」，至今還沒有一個雙盲實驗確認是對的。目前所有的研究統計結果，都說膽固醇在一百八到兩百八最理想，在這個範圍外，死亡率都會逐漸上升，統計也顯示老人膽固醇高的，比低的更長壽。

有一批被官方視為邪派的「在野」專家學者，深度懷疑這六十年仍不能證明的假說，他們更能引經據典地說明脂肪和膽固醇完全不搭嘎 ，膽固醇又和心臟病也完全不搭嘎；造成心臟病的主因是吸菸、吸毒、糖尿病以及生活壓力。果真如此，靠吃藥降膽固醇來減低心臟病風險，等於是緣木求魚。

一九七○年代在美國的驗血表格中，膽固醇上限印的是三百，降膽固醇的藥物是一九九○年才上市，有趣的是該類藥品上市後，官訂膽固醇的標準上限就一降再降，每降一次，患病人數也就大幅增加一次。就這麼幾趟趕鴨子上架，苦了百姓，肥了藥廠。我自己還是依科學研究數據來看膽固醇，如果在一百八到兩百八之間，就不必庸人自擾，以平常心過日子。

新冠疫情 之後，嘉偉大道上的那家館子，換了英文招牌重新開幕，餐廳顯然砸重金打理過，變得煥然一新；大廳靠窗這邊還加了牆板，隔出了一排私人包廂，菜單也加了不少主廚推薦的拿手菜。我想我如果每個月來一次，坐在老爸以前坐的老位子上，點梅菜扣肉和蝦仁炒蛋這兩道菜，應該也會像老爸一樣無病無痛，稱心如意活到一百零一歲。