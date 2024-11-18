我喜歡在社交平台上分享成語學習卡片，那天整理出一個成語「舍矢如破」，裡面的「矢」字，勾起了我一連串的童年回憶。

「矢」是箭的意思，「舍矢如破」指箭一放出就能射中目標。按說「矢」算不上特別常見的字，但我在七歲時就認識這個字了，這要歸功於漫畫「聖鬥士星矢」。

「聖鬥士星矢」是日本 漫畫家車田正美，從一九八五年十二月開始在「周刊少年Jump」連載的作品，至一九九○年十一月在「V Jump」發表完結篇，漫畫以希臘神話為背景，講述了一群少年戰士為守護智慧女神雅典娜、保衛大地和平，與各路惡勢力作鬥爭的故事。其中，少年戰士們叫「聖鬥士」，他們身披代表天空中八十八個星座的鎧甲叫做「聖衣」，主角是天馬座聖鬥士星矢，我就是這麼認識「矢」字的。

「聖鬥士星矢」在一九九○年代初引進中國並風靡一時，那時候我剛上小學二年級，寫作文要用漢語拼音，讀書自然費勁，不過費勁也不妨礙我讀得津津有味。所以不光是「矢」字，還有好多字都是我連朦帶猜地認識的，例如聖衣的「聖」字，我和同學們一開始稱聖衣為「怪衣服」，因為「聖」字的簡體字，是要寫成「圣」。

又如天鵝座聖鬥士的名字「冰河 」，同桌的同學稱他「水河」，我說不對，你看「水」字旁邊還有兩個點呢，他就跟我狡辯：「那一定是日文的『水』字。」最有趣的是大熊座聖鬥士的名字「檄」，我總念成「激」。有一次語文課小測試，我把「激動」寫成了「檄動」，老師納悶地問我：「『檄』字這麼難，妳是怎麼知道的？」

「聖鬥士星矢」的粉絲自稱「聖迷」，我長大後和其他「聖迷」提及過往，發現大家都跟我有相似的經歷。有個「聖迷」回憶，她放暑假趴在床上鑽研漫畫書，看到雙子座聖鬥士加隆使出絕招，一次可以幹掉六個敵人，她驚訝地從床上跳起來，纏著媽媽教她那個神祕的四個字「銀河星爆」絕招怎麼念？她媽媽說從沒見女兒如此好學。

另一個「聖迷」說，令他受益最深的知識來自水瓶座聖鬥士卡妙對弟子的教導：「我們冰系戰士致勝的關鍵，在於施展絕對零度的進攻。所謂絕對零度就是熱力學的最低溫 度，是粒子動能低到量子力學最低點時物質的溫度，即攝氏零下273.15度。」從此絕對零度的概念被他牢記在心，初中物理考試他一次都沒錯過。

我聽完之後連連稱讚，這果然印證了老生常談的那句話：「興趣是最好的老師。」