「你知道J被提拔升為副校長嗎？」在走廊上碰到同事Frank，他低聲地問我。我回答：「是嗎？原來的副校長都離職幾個月了，真的需要有人來接棒，你怎麼知道的？」Frank說：「我在加州 艾爾蒙地（El Monte）聯合高中學區 網址上看到，是學區開會決定的。」

J原本是教「經濟學」的老師，她口若懸河、能言善辯。幾年前，校長H女士提倡一個午餐前的課後輔導項目，她得到信任，獲賦予該項目主任的職位。J不負所望，把課後輔導辦得有聲有色，還因此獲選為年度教師。

J扶搖直上是順理成章的事，她有領導能力，當副校長正好可發揮她的長處。J和校長是老朋友，一些教師覺得校長提拔J有私相授受之嫌，我倒認為校長是伯樂，舉薦J應徵副校長一職是正確的選擇，幾年下來，J的管理能力有目共睹。

不過馬也會失蹄，校長室秘書A是一個工讀生，畢業後轉為數學教師任教「代數一」。校長和A私交甚篤，想極力扶植他成為AP微積分教師，很明顯地，校長可能預防我一旦退休，有一個適當的接班人。

校長私底下詢問我的意見，我認為安排A這個新手，一下子從代數一，跳過幾何、代數二、初級微積分、高中微積分，直接晉升五至六級到AP AB微積分或AP BC微積分，可不簡單。只是我以現任AP微積分教師的尷尬身分，為避嫌不方便否定這項推舉。

我婉轉地告訴校長，教AP微積分，不管是AB或BC哪個程度，都是大學先修班，除了要能掌握科目知識，還要有能力和經驗幫助學生考好「大學理事會」舉辦的考試，以便取得大學學分。我提議先讓A到我的班上觀摩，吸取經驗後再安排。

當A知道校長要擢升他教AP微積分班時，他也有自知之明，當機立斷，婉拒了校長的好意。既然A沒有意願擔任AP微積分教師，校長只好打消提拔A的念頭。

這期間，學區剛好設立了一個新職位，稱為「執行特殊任務教師」（Teacher on Special Assignment，簡稱TOSA），此職位不用上課，只是輔導新教師如何適應，並定時參加一些專題研究講座，然後把講座內容介紹給教師們。學校有一個「教學英語者TOSA」的缺額，校長竟然又把A放在這個位置上。

數學系同事都覺得難以理解校長的決定，有點牛頭不對馬嘴，我倒認為這次校長又壓對寶了。來學校學英語的學生，十之八九都講西班牙語，A本身十幾歲才從墨西哥 來美國，他有切身的學習英語經驗，老馬識途，知己知彼，他了解學英語者的困難所在及如何克服，還有誰比他更適合這個職位？