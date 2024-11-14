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澆水系統失常

劉良昇

當我們搬入目前居住的社區時，特別在屋子的前後院加裝自動澆水系統，這個系統將環繞房屋周邊的草皮畫分為六個區域，我們只要將每個區域的澆水時間、啟動日期設定好，系統便會自動完成澆灌草皮的工作。家中綠草如茵的草地，主要就是仰賴澆水系統的正常運作。

這十幾年來一切正常運作，只有在整個社區停電時，我必須重新設定自動澆水系統；另外，同樣也是由電力供應問題所造成的跳電，只需要在電閥歸位後重新設定系統就可以了。所以平時我只要偶爾探頭去檢查噴水器的水幕是否有產生，就可以放心地讓自動澆水系統代勞。

今年直到七月底，休士頓（Houston）的降雨量一直很穩定，其中還有貝羅（Beryl）颶風過境，雖然讓我們吃足了一周沒有電力供應的苦頭，但是卻貢獻了不少雨量，滋潤了前後院的小草，望著綠草如茵的草坪，我很滿意。

時序進入了八月，略微乾旱的氣候伴隨著高溫，讓人感到酷暑難耐，不過既然有可靠的自動澆水系統，看著水幕規律地運作，我也不以為意。

豈料在八月下旬，我赫然發現在不太顯眼的第三區草坪，出現了大面積枯黃的景象，當日我隨即轉開了自動澆水系統，並且以手動方式，逐步檢查從第一區、第二區再到第三區的澆水系統運作。

結果我發現當澆水系統轉入第三區時，第三區所有的噴頭完全沒有噴出水幕澆灌，原來是有一段地下水管被嚴重破壞，所有的供水就從裂口處傾灑出來，這個裂口只影響到第三區的水源供應。

真相揭曉，難怪這三周以來，第三區的草皮在完全沒有雨水的滋潤下，忍受著乾旱，枯黃慘狀總算引起了我們的注意。我們馬上採取人工澆灌的措施暫時緩解，另一方面也聯繫廠商來修復地下水管。

妻子和我討論過，到底是誰搞壞那一段水管？我們無法確知案發時間，至今仍不明白，只盼第三區的小草把握澆灌水源，加把勁努力自救吧！

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