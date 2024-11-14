奧克蘭湖平日沒有專人管理，我們自願清理步道旁的排水石溝堆積物。（圖／作者半人番提供）

幾年前，紐約疫情 嚴峻，城市停擺，市民居家隔離。不久後，疫情趨緩，我們迫不及待地走出家門，前往離家不遠的奧克蘭 湖（Oakland Lake）。

奧克蘭湖是一座有一萬五千年歷史的冰川壺穴湖，由泉水匯聚而成，是紐約市 五個行政區內為數不多的天然湖泊之一。這個湖曾是約翰．希克斯（John Hicks）莊園的一部分，一九三四年，湖泊的所有權轉讓給紐約市公園管理局，多年來，市政府不斷投入巨資，修復湖岸線，植樹數千株。

湖中魚兒悠游，藍鰓魚、黑鯽魚和大嘴鱸魚在這裡生生不息；一對疣鼻天鵝和許多鴨子常駐湖邊，成了永久居民；每年春秋兩季，迎來送往一批又一批的候鳥。湖畔綠樹成蔭，湖面睡蓮點點，這座歷史悠久的湖泊以其完美的和諧生態，成為愛護地球的最佳見證。

奧克蘭湖為喧鬧都市提供一片寧靜的綠洲，隨著人們紛紛摘下口罩，許多人又重回湖邊活動。我認識了不少來自世界各地的朋友，也學會了不同的問候語，見面時笑臉相迎，彼此互道早安。見到韓國婦女時，我邊點頭邊說「安寧哈塞喲」；對希臘老人則揮手說「亞薩。」模里西斯婦人的一聲「早晨」，還有台灣大哥的「敖早」，聽起來特別親切。紐約是一個移民之城，在湖畔漫步時，各式鄉音不絕於耳。

奧克蘭湖平日並沒有專人管理，環境衛生全靠民眾自覺維護。清晨，我常常看見兩個韓國大媽一邊散步聊天，一邊用長夾子夾起紙屑和空瓶；一名白人老先生時常出現在湖東端的溢流堰旁，手執長勾，不斷地撈出水草浮萍，讓湖水順暢地流入地下管道。

然而步道旁的排水石溝卻不盡如人意，石溝沿著步道內側的斜坡而砌，樹葉飄落，沙土堆積，每逢雨後污水外溢。每當經過這幾處路段時，年輕人一躍而過，我們老人家只好小心地踮起腳尖，生怕濕了鞋褲。我的老朋友席拉和黛妍總是不厭其煩地用樹枝撥弄石溝下水口，但效果微乎其微，我自告奮勇地說：「必須用工具清理才行。」

多年前，我們家的前後院交由園丁打理，庭院機械工具早已送人，但在工具房裡，我還是找出了三支耙子和一把鐵鍬。隔天一早，當席拉和黛妍接過我從車上卸下的工具時，高興極了。

趁著清晨人少，我們馬上開工，他們使用的是葉耙，先將溝中的落葉扒出，聚攏成堆，再推到湖邊綠植旁邊；我一會兒使用鋼耙子鬆土，一會兒抄起鐵鍬，清除淤泥，那天我們清潔了三段石溝，終於聽到了流水聲。

從此當我們三人在湖畔動耙子、掄鐵鍬時，頻頻引起關注，陌生人路過會好奇地詢問：「你們是志工嗎？」我們三人相視一笑，席拉淡定地回答：「我們只是在履行公民義務。」

晨練的朋友停步，伸手要幫忙：「你們辛苦了，讓我們來吧！」我們謝絕他們的好意說道：「這是我們的奧克蘭湖。」雖然我們三人的年齡加起來已有二百二十五歲，但我們是這裡的主人，很願意盡心盡力參與公益。

據我觀察，愈來愈多的人愛護奧克蘭湖，在通往山頂的百級台階，常看到羅伯特時常打掃；在湖畔的東邊，總有不同的人在默默地疏通溢流堰口，讓潺潺流水暢通無阻，讓環湖步道整潔如新。秋水共長天，奧克蘭湖絢麗斑斕，靜謐如畫，歡迎來到紐約，歡迎來到我們的奧克蘭湖。