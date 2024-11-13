歐洲的湖光山色渾然天成，多年以來，先生與我頻繁進出各國，足跡深印在無數的千年古道上，然而我們的腳步始終未曾停歇，多是為了那些看似平凡的市集。

德國 美茵茲（Mainz）是萊茵河畔的千年古城，以印刷及製藥業聞名，當地盛產的白葡萄酒，一向被譽為德國之最。然而最使我流連忘返的風景，莫過於此處的清晨市集。

我喜歡在堆滿新鮮時蔬的攤販前，看那些從菜葉裡滴下的水珠；也喜歡繞進盆栽與花朵群中，讓那一片嫩綠與粉紅香我衣袖；此刻餐車旁也飄來陣陣香味，我們常倚在小桌邊，來一塊麵包夾香腸，配上一杯黑濃的咖啡 ，平凡中的幸福，其實就在不遠處。

米蘭在北方的倫巴底（Lombardy）郡內，是義大利 首屈一指的商業中心，它有個知名的運河區（Navigli Canal），原本是貨物進出的集散地，而今沿著河堤的前後兩側，布滿了露天餐館和小酒吧，入夜後更是一片燈火輝煌，有著數不盡的人間歡樂。

這裡固定的骨董市集，落在每月的最後一個周日，從小擺設到大型家具應有盡有，常使來客看得眼花撩亂，嘆為觀止。每當我近身細看那些古玩時，總想像著它們曾走過的滄桑歲月，歷史在古玩上刻下了痕跡，卻帶不走後人對昔日的眷戀之情。

米蘭大教堂（Duomo）周邊的聖誕市集總使我念念不忘，我愛那許多燈火閃亮的小木屋，華麗的吊飾掛滿在小屋內外，正如那挺立在寒風中的聖誕樹一樣，以無比璀璨耀眼的光芒，向每個路人投送希望和祝福的暖流；你此刻是否也聞到了炭火中的烤肉香？少不了再配上一杯滾燙的紅葡萄酒，讓我們一起把人生過得更精采。

日內瓦（Geneva）是瑞士的法語區，先生與我曾搭乘公車走訪瑞士與法國的邊界，並偶然遇上了一個在法國境內的市集。市集裡的人群熙來攘往，多半是來自瑞士一方的居民，他們為了避開本土境內昂貴的物價，不惜路遠來此採買。那市集上成堆販售的柴米油鹽，至今仍在我們腦中揮之不去。

歐洲的市集讓我讀到了人生百態，行囊中帶回許多自己對未來的期許；外面的世界再好，總也該有回家的時候，我挽緊了先生的臂膀，知道幸福一直都在自己身邊。