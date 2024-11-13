我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

薰衣草

于耑

連續四、五年來，美國西部嚴重乾旱，我住的加州（California）受害尤深，庭院裡種的幾株薰衣草，幾年來有一搭沒一搭地活著，顯得無精打采。

實在看不下去，我決定全部齊腰斬斷，一方面眼不見為淨，另一方面想知道是否有機會起死回生。一年年過去了，還是毫無動靜，去年冬天雨水特別豐沛，薰衣草終於打開心門。

今年春天一到，薰衣草的花苞探出頭來，點點紫色挨著餐桌窗邊的那株特別茂盛，似乎想彌補多年來承受的苦悶。

薰衣草開花後，院子變得非常熱鬧，熊蜂（Bumblebee）一早就準時報到，緊貼著圓花瓣吸吮，久久不去，大概是味道甘美吧！蜂鳥（Hummingbird） 也是常客，除了鍾情薰衣草的花蜜，也會飛來窗前探望一下吃早餐的我們，像是前來道早安，可愛極了。小蝴蝶偶爾也來湊一腳，每次總是兩隻一起飛來，一面聞香一面前後繞著薰衣草追逐，活像兩個小頑童。

退休後，我的生活漸趨平靜，開始學習欣賞大自然，這才發現平日上班忙碌時，大自然也不停歇，熱鬧非凡，無時無刻都忙著孕育生命，還有各種聲音和顏色，顯得生氣勃勃，活潑又有趣。

說起薰衣草的花，還真令人佩服大自然的奧妙，每朵花都長得像一隻瘦長的雞毛撢子，撢毛便是花瓣，約有十來公分長，擠滿了紫色小花瓣，可愛的是總有遠落在後頭的一小圈紫花瓣，像趕路時被拋在後面的小弟弟和小妹妹，不過這種視覺安排，的確比只有孤獨的一叢撢毛要漂亮和諧多了，上天果真是不凡的藝術家。

我喜歡薰衣草的淡紫色，不禁剪下數朵薰衣草，和從院子摘來的玫瑰、芒花一起插在花瓶欣賞，這才發現薰衣草的香味十分獨特，帶有一點灑脫的味道卻又很端莊。驚訝的是即使插在花瓶，花的顏色也歷久不衰，總能維持好幾個星期，真要感謝薰衣草的堅持陪伴。

孟秋巧月後，眾鬼出巡，薰衣草似乎也怕惹怒好兄弟，趕緊收斂發光發熱的亮紫色，花瓣顏色逐漸淡去，好似有意要避開眾鬼，熊蜂、蝴蝶和蜂鳥卻不信鬼月，依舊天天報到，圍著薰衣草度過每一個早晨，而我也樂意當個旁觀者，參與這場晨間盛會。

薰衣草只是千萬花種之一，然而我們有緣在庭院裡相聚，值得珍惜。尤其是對早已離開職場、盼望能與大自然互動的我，更是特別有意義。如果沒有這些經驗，我還不知道大自然有如此和諧的一面。

對於這些陪伴我的薰衣草，我付出很少，只不過是在清晨拿一、兩壺水澆花，然而薰衣草卻回贈我一整個夏季的好心情，由衷感謝起死回生的薰衣草。

加州 退休

上一則

星星的孩子（二二）

下一則

歐洲的市集

延伸閱讀

CHANE秋季限量彩妝 占星學為靈感 揮灑魅惑色彩

CHANE秋季限量彩妝 占星學為靈感 揮灑魅惑色彩
中國花瓶

中國花瓶
十個最宜居城市 林肯市生活費低、喜愛友善環境選它

十個最宜居城市 林肯市生活費低、喜愛友善環境選它
封面故事／走進亞馬遜雨林 一窺大自然神秘力量

封面故事／走進亞馬遜雨林 一窺大自然神秘力量

熱門新聞

凡迪維爾每天將最新照片PO上網，與觀眾分享「戴珍珠耳環的少女」研究心得。圖／海鵬影業提供

「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

2024-11-03 13:42

回台娶親的插曲

2024-11-06 01:03
1963年，晚年的張恨水在北京家中創作。（圖/本報系資料照片）

張恨水，民國在大陸時期「婦孺皆知的作家」

2024-11-05 01:02

去Costco購物

2024-11-08 01:00
〈無辜者公墓及教堂〉局部，十六世紀畫家Jacob Grimmer畫作。畫中整片廣場全為墳地，前方一群人正在舉行入土儀式，後方是來往的行人與狗，左下角有隨處可見的枯骨。（圖／巴黎歷史博物館﹝Musée Carnavalet﹞館藏）

不知死，焉知生？

2024-11-09 01:02
2024年作者林良姿（中）再至周府與周愚夫婦合影。（圖∕林良姿提供）

來不及說謝謝——悼念周愚先生

2024-11-08 01:02

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光