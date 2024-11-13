連續四、五年來，美國西部嚴重乾旱，我住的加州 （California）受害尤深，庭院裡種的幾株薰衣草，幾年來有一搭沒一搭地活著，顯得無精打采。

實在看不下去，我決定全部齊腰斬斷，一方面眼不見為淨，另一方面想知道是否有機會起死回生。一年年過去了，還是毫無動靜，去年冬天雨水特別豐沛，薰衣草終於打開心門。

今年春天一到，薰衣草的花苞探出頭來，點點紫色挨著餐桌窗邊的那株特別茂盛，似乎想彌補多年來承受的苦悶。

薰衣草開花後，院子變得非常熱鬧，熊蜂（Bumblebee）一早就準時報到，緊貼著圓花瓣吸吮，久久不去，大概是味道甘美吧！蜂鳥（Hummingbird） 也是常客，除了鍾情薰衣草的花蜜，也會飛來窗前探望一下吃早餐的我們，像是前來道早安，可愛極了。小蝴蝶偶爾也來湊一腳，每次總是兩隻一起飛來，一面聞香一面前後繞著薰衣草追逐，活像兩個小頑童。

退休 後，我的生活漸趨平靜，開始學習欣賞大自然，這才發現平日上班忙碌時，大自然也不停歇，熱鬧非凡，無時無刻都忙著孕育生命，還有各種聲音和顏色，顯得生氣勃勃，活潑又有趣。

說起薰衣草的花，還真令人佩服大自然的奧妙，每朵花都長得像一隻瘦長的雞毛撢子，撢毛便是花瓣，約有十來公分長，擠滿了紫色小花瓣，可愛的是總有遠落在後頭的一小圈紫花瓣，像趕路時被拋在後面的小弟弟和小妹妹，不過這種視覺安排，的確比只有孤獨的一叢撢毛要漂亮和諧多了，上天果真是不凡的藝術家。

我喜歡薰衣草的淡紫色，不禁剪下數朵薰衣草，和從院子摘來的玫瑰、芒花一起插在花瓶欣賞，這才發現薰衣草的香味十分獨特，帶有一點灑脫的味道卻又很端莊。驚訝的是即使插在花瓶，花的顏色也歷久不衰，總能維持好幾個星期，真要感謝薰衣草的堅持陪伴。

孟秋巧月後，眾鬼出巡，薰衣草似乎也怕惹怒好兄弟，趕緊收斂發光發熱的亮紫色，花瓣顏色逐漸淡去，好似有意要避開眾鬼，熊蜂、蝴蝶和蜂鳥卻不信鬼月，依舊天天報到，圍著薰衣草度過每一個早晨，而我也樂意當個旁觀者，參與這場晨間盛會。

薰衣草只是千萬花種之一，然而我們有緣在庭院裡相聚，值得珍惜。尤其是對早已離開職場、盼望能與大自然互動的我，更是特別有意義。如果沒有這些經驗，我還不知道大自然有如此和諧的一面。

對於這些陪伴我的薰衣草，我付出很少，只不過是在清晨拿一、兩壺水澆花，然而薰衣草卻回贈我一整個夏季的好心情，由衷感謝起死回生的薰衣草。