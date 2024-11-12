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異鄉台菜

艾利克

剛從台灣來美國聖路易斯（St. Louis）留學時，我面對的不僅是學業上挑戰，還有那份思鄉情怯的心情，特別是對台灣的美食，熟悉的味道總是讓我心生懷念。我常常在學校附近的中式餐廳尋找台灣料理的味道，但口味上往往差異甚大。

有一天，我的同學William得知我對台菜的想念，便主動邀請我去郊區一家專賣台式料理的餐廳。William告訴我，那家餐廳在當地小有名氣，經營者是曾經在台灣學過台菜的中國人，我聽後心中既期待又有些忐忑，深怕只是外觀看起來像台菜，但味道卻完全不一樣。

那天下課後，我們一同開車前往郊區，William不斷地向我描述餐廳裡的招牌菜，有滷肉飯、台式牛肉麵、大腸包小腸、糖醋排骨等。當我們抵達時，我立刻被排隊的人龍嚇一跳，這家餐廳生意相當好，聽說即使是平日用餐也需要訂位，不然絕對會排到天荒地老。

由於我們有先預訂，所以很快就入座，餐廳服務生看到我們便熱情地招呼，接著William點了幾道招牌菜，其中包括滷肉飯、三杯雞和鐵板豆腐。當菜上桌的那一刻，我的心情難以言喻，那熟悉的香氣和味道，彷彿讓我瞬間回到台灣。

我先嘗了一口滷肉飯，那香氣帶著家鄉的記憶，醇厚的滷汁配上白飯，每一口都是深切思念；接著品嘗三杯雞，鮮嫩多汁的雞腿肉配上蒜末和九層塔的香氣，像是家裡餐桌上的味道。最後我還點了一瓶蘋果西打，這頓飯驅散了我在異鄉的孤獨感與對家鄉味的思念。

用餐的過程中，我與William聊起了各自的家鄉和生活點滴，William告訴我，他之前曾到台灣旅行，喜歡台灣的美食和濃厚的人情味，這家餐廳的口味對他來說，與他在台灣旅行時，品嘗過的料理十分相似。

對我而言，這家餐廳的口味說不上與台灣的餐廳完全一樣，但能夠在食材與調味料有限的異地，把料理呈現出九成像，已實屬不易，可看出餐廳老闆相當努力；這頓飯不僅滿足了我的味蕾，更讓我感受到一種特別的情感連結。

用餐後我對William表示感謝，能在異鄉吃到台式口味料理讓我十分滿足，也讓我對未來在美國的求學生活，多了一份期待與信心。離開前，我還順便買了幾根台式香腸，準備帶回宿舍當消夜。

這次體驗讓我理解到，無論身在何處，家鄉味總是能夠帶來最真摯的慰藉，也讓我更加珍惜異鄉生活中的每一份小確幸。

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