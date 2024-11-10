疫情期間周末，兒子帶我出去吃午餐，在網站上發現加州奧克蘭 （Oakland）有一家名叫「伊甸絲路（Eden Silk Road）」的餐館。不過在疫情期間，他們只做外賣，我放下電話說：「就在我家樓下不遠，我先下樓看一下，一探虛實。」

這家「伊甸絲路」餐廳是一家新疆 菜館，專做維吾爾 餐Uyghur Cuisine，牆上貼著餐廳的拿手菜，有羊肉串麵條（kebab noodle）、烤包子（Sansa），大盤雞（dapanji）等菜。

「大姐，我們這裡賣的新疆菜好吃極了。」裡面出來了一名年輕漢人對我說。「你們賣新疆維吾爾菜，但你是哪裡人呢？」我好奇地問他。「大姐，我叫阿旺，我們的老闆和大廚可是不折不扣由新疆來的維吾爾人。」他笑嘻嘻地回答。「阿旺，麻煩你幫我介紹供兩人吃的兩道菜，好嗎？」我說。「那妳點一個羊肉串麵條，再加上一個麻婆豆腐吧！」他和顏悅色地說。

我提了這兩道菜回去，等中午兒子來了以後，母子兩人一起吃，雖然麻婆豆腐的「籍貫」有點令人懷疑，但是味道還不錯，決定下次再試試看，還有沒有別道合口味的維吾爾菜。

二○二○年六月三日，新聞報導當天晚上八點，奧克蘭市內有「黑命貴（Black Lives Matter）」示威遊行，當時直升機驚天動地在中國城上空盤旋，下面街上強光閃閃，槍聲不絕於耳，令我內心忐忑，最後還是匆匆地趕回四樓公寓去睡覺了。

第二天，我戴上口罩下樓查看，只見街上滿目瘡痍，慘不忍睹，眼鏡店、珠寶店以及手機店等各式陳列商品，全部被洗劫一空，平常光亮又豪華的透明玻璃門窗也都被打得稀爛，「伊甸絲路餐館」所處的那條街道，到處都是碎玻璃片，眾人忙著打掃地上的玻璃碎片，店員阿旺也在其中，大家都一臉無奈和心酸。

回去以後，我急忙地打電話給兒子，告知昨夜奧克蘭有舉辦「黑命貴」示威潮， 他們遊行之後，還把那家「伊甸絲路」新疆菜館也砸爛了，我忿忿不平地對兒子說：「你看這些一天到晚申張新疆人權的美國人，為什麼要把新疆菜館砸爛呢？」兒子回答：「新聞報導說，是跟在遊行隊伍後面的暴徒幹的。」

二○二四年有一天，我上網看見「伊甸絲路」新疆菜館的廣告，趕緊打電話給兒子，告訴他這個好消息，兒子說：「明天是星期天，中午我找媽媽去吃新疆菜好嗎？」我解釋說：「這家餐館並不是在我家樓下重新開張，而是遠在奧克蘭城的另外一邊，走路是到不了的，我得在家裡等你開車過來載我，咱們一起去。」兒子很高興地說：「太好了，感謝新疆菜館終於又重新開張了。」