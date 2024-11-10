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想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

烏龍刷卡事件

秋英

女兒每周六都會帶她兒子來我們家教鋼琴課，這已是長久以來的例行公事，從她還是未婚時，到現在有小孩了仍然如此。她教課時，我會幫她照顧小孩。

日前有個周末，她建議等她教完課，我們一起去吃一家位在矽谷聖塔克拉拉（Santa Clara）的韓式料理，我馬上贊同，那肯定也要找她老爸一塊去吧！於是我馬上邀請老公一起去，老公的反應是「只要女婿去，我就去。」這也是他一貫的態度，我想也對，我們一家人一起聚餐才是最幸福的事，但常常因為時間很難配合，女兒一人在家帶小外孫太辛苦了，所以多半是我們婆孫三人出去吃吃喝喝逛逛。

女婿接受了我們的邀約，我們一家五口就去了韓國湯麵餐廳，這是一家很道地的韓國傳統餐廳，最初是一個韓國朋友帶我們去吃的。韓國餐廳使用的都是不鏽鋼的筷子和湯匙，放在餐桌上的木盒裡，水是裝在瓶子裡，我們可自取使用，設想周到。

服務員是一個手腳俐落的韓國大媽，客人點餐，她要用手寫記下，有時還要忙著送帳單，是很傳統的舊方式。此外，她還要用推車送餐，這家餐廳時常生意興隆。

吃完飯後我們要結帳，她就拿了一張紙條，上面沒有明細，只寫了一個總金額，我看沒錯，老公就把信用卡夾上準備付帳。等大媽拿回信用卡，女兒眼尖馬上看到這不是爸爸的信用卡，而大媽又這麼忙，女兒就直接拿給櫃台處理。最終結好帳，大媽拿回信用卡給老公，我們就回家了。

星期一我和老公去女兒家，我陪女兒去Costco採購，晚上我們回到家中，老公忽然問我，妳們有去大華超市嗎？我說：「沒有啊！這幾天我沒去大華，怎麼回事？」原來老公擔心我們婆孫三人亂消費，所以他查看了他的帳號，我陪著他一起看，因為我比較細心，總是能發現是否被人盜刷或有不明消費，我也確實發現到有一筆大華超市的消費，但我們都沒有去大華超市，難道真被駭客盗刷嗎？

老公準備好信用卡，正打算跟花旗銀行聯繫，這才發現那張信用卡並非他的，是另外一個年輕男生的信用卡。原來那天韓國餐廳的大媽一錯再錯，最終還是拿錯了信用卡。而我們雙方也都拿錯了，居然沒有人發現，對方還拿了老公的信用卡去大華超市消費。

知道原由後，我們反而不擔心了，並非被歹徒盜刷，只要找到對方換回卡片就好。老公撥通了花旗客服，講清楚來龍去脈，並請銀行給我們那人的聯繫方式，想互相換回信用卡，但銀行當然不會給客戶的通訊資料，因為銀行有保密責任。

老公不想作廢換新卡，只好動用各種資源、臉書和Linkin，最後找到那人是在蘋果公司工作。女兒動用她的人脈關係，找到也在蘋果工作的朋友幫忙打聽，想問出此人的聯繫方式，她總共聯繫了四個友人，有人建議乾脆就請銀行作廢換張新卡，但老公覺得作廢卡片太麻煩了，他鍥而不捨，最終還是聯絡到此人，但此人已換工作到臉書上班了。

後來那人利用中午休息時間來我家，當面和老公互相換回自己的信用卡，同時他也將他的刷卡費以Venmo轉帳給老公，這個烏龍事件總算圓滿落幕。

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