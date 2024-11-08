日前有一天下午，鄰居Sonia帶我去Costco 大賣場購物，算是我移居洛杉磯 （Los Angeles）後的第一次。可能是因為周日，找停車位繞了許久，最後瞧見後車廂開著的男子正在搬貨，這才閃著黃燈等在那。

停好車後，因為Sonia還沒吃午餐，就先在一列電腦上點餐，從螢幕顯現有各種食物和飲料，手指點一下，隨即出現總價，刷了卡立即滑出收據，拿了收據再去窗口領食物。從無到有，大腦來不及思考就大功告成了。

我們和其他人一樣，找了靠牆的桌椅用餐，我吃著巧克力冰淇淋，眼睛注視來來往往、推著滿滿購物車的人們，有人甚至手捧五箱大Pizza，這是否就像人們常說的：「美國人有兩個肚子，不論正餐吃得多飽，肚子都還裝得下甜點。」

過程中，我看見一名孤獨老人手拿拐杖，為了安全著想，連接帶子直接繫於手肘；也看見大人帶孩子，像趕集似地全家出動；也有父母一邊抱幼兒一邊推車，甚至也有人乾脆讓孩子睡在推車裡，父母再另推一輛車裝貨。所以穿Costco黃色背心的工作人員，他們不時收集停車場的空車推至入口，方便客人使用。我手裡的冰淇淋還未吃完，購物車就已被推光，於是工作人員再把購物車推過來。

來往的人群中，我分辨出的有中國、韓國、越南 和菲律賓，除了膚色黑一些的人，多數西方人我分不清楚，不過他們留有短鬍鬚，下巴上長著一圈濃密鬍子彰顯男人的魅力，形形色色，甚是有趣。

美國是個大熔爐，有許多不同族裔，就連去醫院就診也有四種語言翻譯機。回家後女兒來電詢問，我告訴她，我買了一箱盛物袋，裡面共有五百八十個，女兒聽了唉喲一聲反問：「家裡不是還有嗎？」我說：「因為便宜啊！」