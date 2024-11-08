傑羅尼莫斯修道院被聯合國列為世界文化遺產。（圖／作者楊世勝提供）

我在遊覽了西班牙古城塞維亞（Seville）後，搭乘ALSA公司的跨國長途巴士，早上直接從塞維亞前往葡萄牙首都里斯本（Lisbon），沿途兩側綠意盎然，長滿了橄欖樹，橄欖油和橄欖是這裡農場的大宗產品，也是南歐人民喜愛的典型地中海食品。

在經過五個多小時的旅程，跨越「4.25（Ponte 25 de Abril）」大橋就進入里斯本，車站設計新穎，鐵路、地鐵 和巴士交織在一起，地鐵有紅、藍、綠、橙四條路線，貫穿全市又部分重疊，轉換十分方便。

乘上旅遊巴士（Hop on Hop off），首先來到了位於貝倫（Belem）的「傑羅尼莫斯修道院（Jeronimos Monastery）」，一窺十六世紀葡萄牙海權極盛時期所留下的建築，這是里斯本的著名古蹟 ，也被聯合國列入世界文化遺產。

這座一五○二年建造的修道院，是為了紀念著名航海家達伽馬（Vasco da Gama）發現前往印度的航線而建立的，達伽馬也長眠於此。建築風格包含哥德式藝術（Art gothique）和文藝復興時代的色彩，是出海遠征水手的心靈祈禱聖地，大門上有精雕細琢的塑像，迴廊和圓拱窗廊上雕刻著獎章和浮雕。

修道院邊上，有一座建於十二世紀的大教堂（Se`de Lisboa），其兩側有宛如城堡似的鐘塔，中間裝置玫瑰花式的窗，內部迴廊配上多姿多采的雙層拱形門，教堂的聖塔內有國王曼羅埃爾一世、皇后瑪麗亞若昂三世，以及卡達琳達皇后的石棺，著名的歐洲憲章就是在這裡簽署。

佇立在傑羅尼莫斯修道院前方的「發現號紀念碑（Monument Discovery）」，是為了紀念國王航海家享利逝世五百周年而建，象徵葡萄牙作為航海時代的先軀和對發現新大陸的熱忱。這個高達五十多米的船形建築氣勢不凡，上面鑲有葡萄牙的國徽和對航海事業做出傑出貢獻的航海家，還有相關人士包括享利王子和麥哲倫等塑像，紀念碑前方的地面上，設置了一個大型航海羅盤儀的圖像，其正中央有一個顯示出葡萄牙在十五、十六世紀中航海發現的路線圖，記錄當時作為海洋強國的功績。

「貝倫塔（Belem Tower）」也是里斯本的著名景點之一，建於一五二一年，造型奇特宛如城堡，那時正值葡萄牙航海全盛時期，許多冒險家都由此出發前往全球各地探險，成為航海冒險的象徵。

在修道院的隔街上，有一幢建於一八七三年著名的Pasteis de Belem，正宗的葡式蛋撻就是從這家老店產生的。當時在葡萄牙自由運動中，解散了眾多修道院和教堂，原來曾做過甜點的修女為了生計，紛紛開店賣蛋撻，其中以傑羅尼莫斯修道院修女所做的蛋撻最著名。

早上一開店，門口就排了很多人，來自各地的遊客慕名而來，等候購買。遊覽當天雖遇濛濛細雨，我仍興致勃勃地等了二十分鐘，才買到一盒蛋撻，酥皮很脆，上面再撒些肉桂粉，品嘗帶有濃厚蛋黃香味、入口即化的蛋心，味蕾得到滿足。

葡萄牙位於歐洲的最南端，氣候宜人，里斯本有眾多古蹟，漫步在羅西廣場（Rossio square）和自由大道，遠眺橫跨太加斯河兩岸，風光綺麗，有建築宏偉的「4.25」大橋和里斯本大耶穌像（Cristo Rei），承載著深厚的歷史淵源和文化底蘊，陡峭的石板市街和淳樸的民風，素有「歐洲鄉村」之稱，這裡生活節奏緩慢，日常開支相對低廉，也成了退休 耆老們喜愛的休閒之處，真是一個令人迷戀和嚮往的城市。