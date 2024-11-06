二○二三年三月二十一日，我和老公阿界從美國返回台灣，探望我九十一歲老母。回台灣後，第一個和我們約聚餐的朋友，是我老公幼年的鄰居阿宏，我們約在台北鼎泰豐新生店，一邊吃小籠包一邊聊天，這是我第一次見到阿宏和他的老婆阿月。

阿宏侃侃而談，老鄉見老鄉格外親切，阿宏笑盈盈地說：「我和我老婆去年退休 了，可以陪你們環島，你們愛吃什麼、愛玩什麼，我們都奉陪。」午餐之後，阿宏帶我們去永康街走走，他告訴我們：「現在去吃芒果冰，永康街還有好吃的牛肉麵，下次有空請你們吃。」

吃完冰，我們又一起去南門巿場逛逛，阿宏買了他在南門市場必買的傳統小點心鬆糕和饊子，接著又繞到一個攤位想找一個中學同學聊天，但只有同學的老婆在顧攤位，他們約好下次再來。我們深深地感受到，飄洋過海移民美國的我們，故交半零落，很羨慕阿宏隨時能找到老友聊天。

六十多年前，阿界和阿宏相隔不到一年，分別誕生在台南市健康路一段附近小區，那裡有四條街、十幾間公家宿舍，住著在同一個公家單位工作的家庭。

這次返鄉，我們在台灣住了十個星期，被阿宏的熱情淹沒，他對全台最好吃的水果產地非常熟悉，從關廟網購請我們吃的鳳梨，是我吃過最大、最香甜的。他對台灣小吃名店也瞭若指掌，台北大安區科技大樓捷運 站附近，是他上班二十多年的辦公室所在地區，阿宏介紹給我們很多家傳統小吃店，例如鵝肉米粉湯、溫州餛飩湯、水煎包等，林林總總的美食，我們逐一品嘗。

阿宏也介紹說，台北東區非常國際化，擁有衆多異國美食餐廳，例如有一家麵包店裡堆著來自舊金山 的麵粉，還有一家法國甜點店，是他的媳婦坐月子時，還特別跑來吃的。

在我們要回美國的前一周，阿宏夫婦陪我們環島旅行，其中特別安排去阿宏和阿界從小長大的故鄉台南市懷舊，這是我們環島遊的重頭戲。在台南三天兩夜，他們兩人走在童年一起玩耍的道路上，眼睛裡閃著亮光，一邊說著舊事，一邊把每家門牌上各家父親的名字一一背了出來。

這地區被他們形容得有如人間天堂，年少時就讀的小學、國中和高中，他們逛了又逛，拍照留念。我們把嚮往的台南美食吃了一遍，包括鱔魚意麵、土魠魚羹、牛肉湯、台南擔仔麵、花生粽等。還念念不忘在網路查到疑似當年住阿界家隔壁的阿福二姊家的住址，按了門鈴都沒人出來開門，阿界只好留一張紙條，告訴阿福說四十年不見了，從美國來看他，希望他能夠回電話。

阿福比阿界早兩個星期出生，童年時期幾乎天天玩在一起，烤地瓜、丟棒球、玩彈珠等遊戲。我聽了數千次 「阿福出來玩」這句話，因為阿界常常跟我細數童年往事。

一個月後，阿福從中國大陸回到台灣，回了電話給阿界，他們興奮無比，相約明年在台南相會。