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華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

轉換角色

川鳴

德州海灣城（Baytown）搬到休士頓郊區糖城（Sugarland），購買了這棟兩層樓建築。女兒家的後花園，曾是在購屋時重要的考慮因素，原女主人是一個仁慈和藹的年老單身女士，很會收拾家務、打理生活，她把後花園整理得綠意盎然、鳥語花香。

那時我和老伴就是辛勤的園丁，為了維護這個綠色溫馨王國，我們每天要用長長的水管灑水，滋潤著迷人的花草。但洋女婿不擅長園藝又十分固執，他讓綠意變荒原，難免讓我心中感到無限悲涼。

朋友送來三隻會下蛋的母雞，老伴年輕時在中國就會砌鍋台，風大火旺四鄰聞名，蒸饅頭、下餃子都會來借用。這回派上用場了，打造雞窩三兩下就完工，每天剁菜葉餵兩次雞，不久後，三隻母雞就開始下蛋了，咯咯咯的雞叫聲此起彼落，我們生怕鄰居聽到後會去舉報。

我們家的忠誠衛士，就是長腿黑亮的小狗Liz，牠維繫著居家和雞窩的安全，聽到風吹草動，牠就會跳到院子裡，奔跑好幾圈去巡視。碰到調皮活潑的小松鼠，牠也會又蹦又跳，追到牆根跳到柵欄，嗷嗷叫個不停。每天定時放牠出去大小便，放風曬太陽增加骨骼鈣質，一天餵飯餵水兩次，肉食剩菜加雞蛋是少不了的，有了這個角色的轉變，我們真是忙得不亦樂乎。

每周五天要去老年中心就餐，必須把小狗關在家裡鎖好門，中午時分我們就會回家照料。小狗見到我們就像久違的老朋友，搖頭擺尾舔舔我們的手和胳膊，聞聞身上的味道，簡直就是家庭不可或缺的成員。

角色轉變也改變著我們的生活節奏和方式，忙碌著也快樂著，不覺耄耋已至，伴隨著飄逸的白髮享受生命。

德州 餃子 雞蛋

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