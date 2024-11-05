老中小一家三代人，在大峽谷空中走廊合影。（圖／作者姚全興提供）

我們驅車前往科羅拉多（Colorado），大峽谷鬼斧神工的景色，讓夢幻色彩的境地變成親近的現實。

一到那裡，我驚呆了，頓時產生了錯覺，是否穿越了浩渺的時空隧道，來到不可思議的地方？我定下心來，才漸漸明白憑著天造地設的自然風光，大峽谷成為全球最受歡迎的旅遊勝地之一。

站在層層疊疊的巨石一角登高望遠，被群山峻嶺、千溝萬壑的雄渾氣勢深深地震 撼著，心胸頓時為之開闊。

在深谷高岩的環繞下，俯瞰猶如宏大敘事一般的峽谷美景，有一種在藍天徐徐掠過的飛鳥、感受雲端 漫步的自由感覺，奇特岩柱、平衡石岩和自然拱橋一起構成了波譎雲詭的瑰麗世界。

那山脈深窄的山峽，切穿了向上隆起的沙岩絕壁，展現出彩虹般的多彩岩層，而天地之際天籟蕭蕭，猶如頂天立地的巨人撥動琴弦，在心頭久久繚繞。

在這裡看到了世上最大的飛鳥信天翁，展開三米多的雙翼，憑借無形的氣流高高地滑翔。一眼望去，雲杉、白楊棵棵挺立，檜樹、矮松無不葳蕤，仙人掌、藤蘿滿目蒼翠，奇花異卉遍地綻放，松鼠、野兔到處奔跑。不要以為這裡是乾涸的不毛之地，君不見清亮亮的水，從泉眼噴射出來，也從礫石滲透出來，成了無數動植物賴以生存的源泉。

我站在大峽谷邊緣，凝視無垠的曠野形成的視覺衝擊力，有一種寧靜與空曠交錯的感覺。每個遊客看到在它浩瀚與遼闊之下，還有容易忽略的迷人細緻部分，如洞穴幽深莫測，如山徑出沒蜿蜒，說這裡是廣袤浩大的地質仙境，毫不為過。我慶幸自己在耄耋之年，能夠飽覽天下少有的勝景。

大峽谷重點觀賞地點，自然是可圈可點的空中走廊（Grand Canyon Skywalk），它建於西大峽谷懸崖，被譽為世界第八大奇景，自二○○七年三月開放以來，迅速成為美國著名的觀光 景點之一，如我這樣專程而來、絡繹不絕的遊客，懷著無限的崇敬之情來到這裡，無不讚嘆蔚為奇觀的美景。

空中走廊以獨特的玻璃打造，呈現巨大無比的馬蹄形，懸空於科羅拉多河一千米之上，據說有的遊客站上透明玻璃天橋，一看下面是萬丈深淵，嚇得腿軟腳抖，即使小心翼翼也不敢往前，我們可不是膽小鬼，明知山有虎，偏向虎山行，一旦走上了天橋，環顧四周，居然有欣欣然閒庭信步的成就感。

我們突發奇想，能不能像信天翁那樣在空中自由翱翔？如果在空中走廊上，老中小三代人一起手舞足蹈，那多有創意啊！說學就學，我和老伴在前，兒子和兒媳在後，兩個孫子居中，每人張開一上一下的雙手，自然而然地呈現展翅飛翔的姿勢。當地的專業攝影師看到我們的動作如此有默契，姿勢如此和諧，笑嘻嘻地連連點頭，他拿起相機拍照，我們一下子就拍好了。

很快地我們看到拍好的幾張照片，大家都很滿意，其中有一張翩翩起舞的照片，融合了一家老小的精氣神和大峽谷的多采多姿，把溢於言表的喜悅流露得淋漓盡致。這是此次旅遊照片中，不可多得的代表作，以美輪美奐的大峽谷為壯麗的背景，成為家庭旅遊珍貴的紀念和永久回憶。