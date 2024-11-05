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我的鉛筆畫

劉拴虎
兒歌插圖「下雨晴天我掌握」。（圖／作者劉拴虎提供）
兒歌插圖「下雨晴天我掌握」。（圖／作者劉拴虎提供）

我讀小學和中學時，最不喜歡、成績最差的就是美術和音樂這兩門課，因為不是主課，升學時不考試，老師照顧情緒，都給三分勉強及格，這不是祕密，我的同學們都知道。但萬萬沒有想到，我八十歲以後卻畫起鉛筆畫，老同學們得知後，都不太敢相信，紛紛打電話或發短信詢問。

當得到肯定答覆，尤其看到我發過去的繪畫照片後，都大感驚訝。我的畫風雖然幼稚，充其量不過是塗鴉水平，但在同學們的記憶中，我連這樣的水平也是畫不出來的，所以才會很驚訝。

一個八十多歲的老人，怎麼會心血來潮學起畫畫？事情是這樣的，我來美國前，在中國創作了一首給孩子們看的科幻兒歌，曾在北京某寫作學會創作比賽中獲獎，由於種種原因一直沒有出版，壓在箱底許久，移民時就帶來美國。

當時我住在波士頓（Boston）立妥頓（littleton），兒子得知後說，作品只有與讀者見面才能發揮作用，發表不一定非要出版紙本書，在網上發表同樣有讀者，說不定比紙本書的讀者還多，能發揮更大作用。

我覺得有道理，但我不會製作電子書，兒子說他可以幫我。可是問題又來了，給孩子們觀看，又是科幻內容，必須圖文並茂，書是免費的，請人畫插圖是一筆不小的開銷，哪能負擔得起？兒子說我閒著也沒事，鼓勵我自己畫。我聽了有些驚訝，我連畫筆都沒摸過，當下立刻打了退堂鼓，沒想到兒子說：「誰說你沒畫過，你畫的熊貓很不錯。」

經兒子一說我想起來了，那是兒子剛上小學的時候，我為他用白紙製作了一只風箏，白紙升上天空不好看，我就按照在四川旅遊時，所拍的熊貓照片畫在風箏上，這件事我早就忘記了，沒想到兒子還記得。兒子鼓勵我說：「您會唱京劇、寫文章，還會上網，如果再學會畫畫，您的老年生活不就更豐富、更有樂趣嗎？」

我覺得兒子說得很有道理，不會可以學，互聯網上有教幼兒畫畫的視頻，我從最初級學起，白頭老翁便與牙牙學語的幼兒一起學畫。光學不行，還必須練習，才能熟能生巧，一練才知道，說起來容易畫起來難，最初我連線條都畫不直，更談不到畫圓了，這時候最容易打退堂鼓。我激勵自己，成功不是一蹴可幾，一定要堅持，走出第一步以後至關重要。後來我走出第一步以後，開始摹仿學畫，找來與我要畫的內容相同或相近的現成作品，像初學寫大字那樣照著畫，最後我用搜集掌握的素材，進行插圖創作。

初試牛刀，我內心沒底，先試著畫了兩幅，拿給老伴看，老伴說不錯，比她想像中畫得更好。兒子看到後表示，我畫得有創意，鼓勵我再大膽一些，天馬行空，放開想像，這樣才適合兒童看。兒子說得有道理，畫兒童畫必須懂得兒童心理，用兒童的腦子想、眼睛看，才能有童趣，吸引兒童愛看。雖然自己已是八十多歲的老人，必須找回童心，畫起來才會順暢許多，於是四、五十幅科幻內容的兒歌插圖，很快就畫完了。

從此我愛上了畫畫，幾天不畫，就會手癢。有了畫兒歌插圖的基礎，再擴大到其他題材，景物也畫，或是現代人物、歷史人物還有戲曲人物等，我都學著畫。

我現在的生活，就像兒子形容的，唱京劇、寫文章、上網漫遊，外加畫畫，過得忙碌又快樂、豐富又充實，正如我在一首詩中所寫的：「白髮無須唱黃雞……，人生應是一首詩。」

自畫像。（圖／作者劉拴虎提供）
自畫像。（圖／作者劉拴虎提供）

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