前年元旦剛過，有一天中午我在西雅圖 （Seattle）貝爾維尤（Bellevue）家裡，有排便感所以去蹲馬桶，不料流出大量鮮血。我稍微躺了一會兒又有排便感，再去蹲馬桶，當時血液嘩嘩地往下流，非常恐怖，我立即請女兒打電話叫救護車送我去醫院。

救護車來了，進門有五個彪形大漢，說話聲如洪鐘，其中一個人為我量完血壓和脈搏後，在細雨霏霏中，他們把我送進救護車，告訴我會向西雅圖市區駛去。

我躺在車上，血不停地往外流，熱呼呼、濕漉漉地流淌在我的臀部。我感到惶恐不安，下意識地想起我的母親，當年她就是大失血被死神奪去了生命，年僅三十八歲。現在我也流血不止，倘若五公升熱血失盡，那不就是命也沒了？

救護車行駛的這條路，我往返過多次，從我家到西雅圖市區大約三十分鐘左右，但這天卻覺得車速太慢，不禁嘟囔著：「救護車怎麼開這麼慢？」女兒在車內勸我「心情要保持穩定。」我說：「又流血了，能穩定住嗎？」

救護人員把我推進維吉尼亞梅森醫院（Virginia Mason Hospital）急診樓前廳，我以為很快就能得到搶救。不料，女兒在掛號處辦理了好長時間，讓我等得很不耐煩。

後來當救護人員把我推進急診室時，有人幫我做了核酸檢測 ，護士脫光了我的衣服，我看見內褲有血水往下滴，她們為我穿上成人紙尿布，之後量我的血壓和脈搏，以及抽血化驗等。從這時起，我兩個手肘和腕部都插進了備用的針頭。我要求給我止血、輸血，救護人員說，化驗血紅蛋白之前是十四，目前是十一，沒有必要輸血。

先後來了三個醫師，每人都問了一些問題，最後來的那個醫師坐在我旁邊，她慢條斯理地問我的病史、核對我吃的每種藥、病危時決定是否搶救的人是誰，還說「我查看了你的資料，你是人體解剖學教授。」我知道這是他們執行的程序，然而我感到煩了，生氣地說：「現在血還在流，快幫我止血。」在這種情況下，他們讓我簽下了一份協議。

護士拉開覆蓋我的白布單，我一看，紙尿布全部染紅，床單上流了一灘血水。這時醫師才感到病情嚴重，開始為我輸血，但為我輸血的人技術不佳，還把血弄灑一些在地上，後來女兒告訴我，那人是實習生。

沒過多久，我突然感到瞬間不能呼吸，大叫一聲就暈了過去，什麼也不知道了。當我醒來時，看見不少人圍著我搶救，女兒跟我說，我暈過去時已翻白眼，室內沒有醫護人員，她簡直嚇壞了，趕緊跑到門外大聲求救，於是才有人來搶救，但大多是實習醫師。

女兒對這些人說「Take oxygen.（吸氧）」他們才在我的鼻子上扣了塑膠罩。女兒還說，她若不在我身邊，我可能就沒命了。有此經歷，我感嘆生死就是瞬間之事，多虧了女兒，是她救了我的命。

醫師為了找出血點，幫我做電腦斷層掃描，之後把我推到加護病房。到了那裡，兩名護士看到我下肢血跡斑斑，為我進行擦洗。

晚上十點鐘，我有排便感，但排出的不是糞便，而是一灘血；凌晨兩點鐘，又排出一灘血。可能是電腦斷層掃描查不到出血點，腸科醫師來了，她叫我上午喝完一大桶清腸劑，下午把我推到腸科病房，為我做腸檢。腸檢前兩個醫師、一名麻醉師和兩個護士分別與我面談。此時，我又簽下了一份協議。一名醫師主動跟我說他是中國人，他幫我動手術，還講了腸檢的風險概率等。

我提醒他，腸檢時要特別留意肛門附近，因為流出的是鮮血，很可能那裡的血管出了毛病。腸檢後那個醫師來見我，他說肛門附近有潰瘍，已用金屬夾子給它夾上了。

回到病房接受觀察時，我打開帶來的挎包，錢包竟然不翼而飛，裡面有兩百多美元現金、身分證、社會安全號碼卡、聯邦和州的醫保卡，還有現金卡 等全部不見了。我請護士轉告醫院有關人員，幫我找回各種卡片，結果都沒有得到回應，我沒想到，醫院裡竟然有小偷。