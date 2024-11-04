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七月紫薇花

李蒙格

夏日的驕陽送走了六月的藍花楹，迎來了爛漫的紫薇花，在公園、路邊和家門前，到處都可看到紫薇花綻放，有高貴的紫色、鮮豔的紅色、亮眼的粉色，以及聖潔的白色，顏色各異絢麗多姿。

休假時，我清晨起床繼續日行一萬步計畫，舉目抬頭間總有紫薇花的身影。藍天下陽光裡，一樹樹繁花爭豔，一簇簇豔麗奪目，花朵的邊緣，是上帝之手精心勾勒出的線條，如工筆畫般精緻，流線繁複曲折又不失細膩，線條內填進不同的顏色，配上嫩黃的蕊，就是美麗的紫薇。

這個季節會盛開的花肯定很有能耐，太陽越高花色越亮，氣溫越高生命力越強。屋旁的紫陽花一天不噴水都會被曬焦，滿樹的紫薇卻不需要刻意維護。之前有人總愛說：「六月的藍花楹，撐起這個季節的美麗。」其實七月就看不見藍花楹的蹤影，這個月份的美麗是屬於紫薇花。      

我從家門口出發，疾步快行爭取在短時間走出汗來，剛走了三百步就挪不動腳步，因為正前方一樹粉紅色的紫薇，像在半空炸開的煙花。偌大的一個粉球懸在半空，它的美麗緊抓住我的目光，纏住我的腳步，由遠及近、由上到下，我看了又看、拍了又拍，連旁邊紅色的那棵稍小紫薇也沒放過。

繼續前行，鄰家牆外也種好幾棵紫薇，植株尚小，貌似剛種下一兩年而已，像幾個青蔥少年挺拔俊秀，又像幾個羞澀的姑娘，小心謹慎地展示著她們的美麗。我經過那堵牆，牆內傳來幾聲犬吠，有隻狗隔著木牆露出頭來，我並不緊張，因為我知道牠躍不過那堵牆。湛藍的天空，綠綠的草地，盛開的紫薇花，厚重的柵欄牆，即便有牠打擾我也不覺得掃興。

一萬步走了將近兩小時，不能算快，卻也大汗淋漓。回到家門前，我坐在椅子上小憩，門前的白色紫薇也是花開正豔，鄰居斯蒂文醫師走出門來，他整理前院的綠植，看到我坐在旁邊，於是跟我打招呼說：「剛散步回來嗎？走了多少步？」我說：「一萬步。」他聽到後感到驚訝；斯蒂文醫師並問我：「最近有沒有回中國？」他為什麼會提中國？我感到很納悶。

原來他的女兒結交了一個中國男朋友，父母來自上海，男孩在密西根州（Michigan）出生。男孩和斯蒂文的女兒一起去了中國旅遊，我連忙祝賀他：「上海男人都很優秀，最會照顧老婆，也最會做飯。」他有點詫異地笑著說：「真的是這樣嗎？他們在讀大學認識，交往了兩年，我不太清楚，不過我最怕做飯。」我接著說：「您不知道，中國最優秀的男人都來自上海，愛老婆又最會做飯，祝他們幸福。」我高興地介紹上海男人的優點，並且重複了好幾遍，鄰居聽得很開心。

此刻微風拂面，吹在我滿是汗水的臉上，頓感清涼，這情景配合我們所聊的話題，讓人心情大好。眼前盛開的白紫薇在風中搖曳，白色更顯得優雅和聖潔，像一個穿上婚紗的女人，即將和心愛的男人走進婚姻殿堂。

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