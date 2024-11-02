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善良的白人女士

一夢

日前某天早上八點三十分左右，我出門前忘了把車子右邊後視鏡打開就上路，開在紐約長島高速公路（Long Island Expressway）和烏托邦公園大道（Utopia  Parkway）的路口等紅燈時，我開在左線道路，右線是一位開著嶄新灰藍色SUV運動休旅車的白人女士，她從開著的窗戶對我呼喊「後視鏡沒有打開。」

坐在左邊駕駛座的我，人小手短，不可能伸手去撬開右後視鏡，心裡正焦急著，只見那個胖胖的白人中年女士，不知何時已經迅速下車，她正在撬開我的右後視鏡。忙完後，瞬間她又飛快地坐回駕駛座，同時對我興奮又滿意地伸出大拇指表示沒問題。

從驚訝中回過神來，我帶著感恩的心，趕緊再揮手向她致謝；實在不敢相信，我遇到這樣奮不顧身幫助別人的白人女士，而且是在這麼擁擠的車陣中。

這是沿著長島高速公路邊的服務道，路況常常是車水馬龍。三十多年前，這條連接長島（long Island）和曼哈頓（Manhattan）兩地的高速公路，被稱為公路上的「大停車場」。

回憶那天狀況，所有慢車道上的車子都在等紅燈，僅有一分多鐘就會轉為通行的綠燈，馬路上前前後後都是車，還包括兩輛公車巴士。當紅燈轉成綠燈時，駕駛們便會踩油門出發，若是稍微慢一步，等在後面焦急的駕駛就要按喇叭催促了，面對這種情形，我哪敢下車去撬開右後視鏡。

看到坐回駕駛座上的白人女士滿意的臉，讓我感動不已。尤其是我那輛十三年的老車，車漆早已脫落斑駁不堪，前方左右兩邊都被撞到凹下去，我的車和她那輛又新又高大的車子相比，顯得很寒傖。        

然而白人女士卻沒有視而不見，更沒有以大小眼待人，還以他人的安全為重，迅速地下車幫我撬開右後視鏡，如此善良的助人行為，在現今的都會中真是少見。隨著交通號誌變為綠燈，白人女士也踩下油門揚長而去，望著那輛灰藍色車漸漸消失在急駛的車陣中，我默默地祈禱老天爺保佑這一位善良的白人女士。

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