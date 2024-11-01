我的兩個孫女都在多倫多（Toronto）出生，大孫女目前讀小學五年級，小孫女讀二年級。她們從牙牙學語開始，就上附近的蒙特梭利（Montessori）托兒所，繼而在公校 就讀，語言環境是英文，想讓她們學中文真是不容易。

在兩個孫女的成長過程中，哪怕爺爺奶奶或是爸爸媽媽想盡各種辦法，她們對中文還是懵懵懂懂，日常生活用語聽得懂但不會說，更不用說寫中文字了，常常是家人跟她們說中文，她們卻以英文回答。

暑假期間，我每周去兒子家兩次，等她們從夏令營回來後，祖孫互相陪伴，由我帶著她們一起玩。

與孫女互動時間，我們三人一起朗讀、討論、唱歌、畫畫、剪紙、摺紙、散步，以及認識花草樹木，我們在門前和後院澆花，度過了許多愉快的時光。

由於北美的教育理念是快樂成長，爸媽工作忙，孩子的語言環境就是學校，我雖然很想讓她們學好中文，但也深知不能用「背誦課文，抄寫生字二十遍」的方式來要求她們，那根本行不通，只能寓教於樂。

我的辦法之一是玩翻譯遊戲，祖孫三人猜拳決定誰先當提問者，提問者選出修飾詞，例如「很」、「大」、「小」、「白」、「紅」等，然後以修飾詞為開頭，說出所有知道的詞組；其餘兩人以翻譯的方式搶答，答對了就升級變成提問者，例如「很」字，就有很大、很好、很漂亮、很累、很餓等，直到再也想不出新詞組時，就重新選一個修飾詞接著玩。

至於使用英文或中文，提問者可以自便，這樣規定也是為了讓她們有興趣參與。兩個孫女當提問者時，自然是選擇說英文，回答者必須先重複問題，然後再翻譯。我重複英文問題後用中文回答，要求她們跟著說一遍中文；輪到我當提問者，我說中文時，孫女們必須把中文問題重複一遍後再翻譯成英文，例如以「白」為字首，我說「白天」，她們說「白天，Day time」；我說「白宮 」，她們答「白宮，White House」。

她們提問時以「藍」為中心詞說Blue sky、Blue sea等，我也要求重複英文問題然後回答「藍天，藍色的海洋」，然後要她們跟著說一遍中文，希望以此對她們的中文詞彙有幫助。至於到底有沒有用不好說，把互動當成遊戲，祖孫共度許多快樂時光。

玩遊戲學中文的方式，還有就是把簡單的歌曲用中英文演唱，例如生日歌、新年快樂等，以英文演唱她們本來就會，幾次練習後用中文也會唱了。可是當我提問「Happy」的中文是什麼意思時，兩個孫女不約而同地回答「生日」；「Birthday」是什麼意思？她們回答「快樂」，這個答案讓我深思了一下，才搞懂她們是按照英文語序思維來回答。

我教她們「Happy birthday」中文就是「生日快樂」，按詞序一對一搬過來，豈不就是她們說的那樣嗎？可見她們說起中文來有口無心，並不是真正理解。要讓孫女們明白兩種語言的詞序不同，還真考驗了我的溝通能力，也讓我理解了在海外出生的孩子，想學好中文並不容易。

我觀察她們都是聰慧敏捷的孩子，所以這不是智力問題，關鍵是要有語言環境才行。