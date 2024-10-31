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旅途中的貴人

吳宗錦

出門旅行常有很多美好的回憶，但有時候也會遇到一些突發情況需要有人幫忙，在那種情況能伸出援手的人，一定是我們的貴人，這個貴人並不一定是我們認識的人，有時候只是一個陌生人。多年前我和妻子的一趟羅馬之旅，就遇上了這樣的貴人。

妻子失智之後，因腦神經科醫生說，多帶她去旅行可以延緩腦部退化的速度，因此我開始帶她到處去旅行。後來發現搭乘郵輪是對她最好的方式，因為不用每天換旅館，又方便幫她清洗失禁後的衣褲，因此從妻子失智第三年起，我就開始帶她搭乘各地的郵輪，六年內總共搭乘了十八趟郵輪。

每一趟郵輪之旅，我都會邀約一些友人同行，一則人多比較好玩，二則因妻子是失智患者，常常需要有人幫忙，尤其是幫忙帶著妻子上廁所，以及幫忙看著她，預防她走失。

有一趟旅行，是地中海十三天的一艘新郵輪首航之旅，從羅馬上船，先往東地中海，遊六天之後又回到羅馬，再從羅馬開往西地中海，最後在西班牙巴塞隆納下船。這趟本來是三對夫妻一起參加，後來因一對夫妻臨時無法成行，只剩下我和妻子，以及另一對比我們年輕十幾歲的夫妻參加。

事情發生在我們遊完東地中海之後回到羅馬，等待西地中海之行開船的那一天，我們參加岸上的羅馬半日遊，從羅馬外港搭火車到羅馬市區，然後徒步到梵蒂岡及附近自由行。因為這是我和妻子第八次到羅馬，妻子是天主教徒，因此只想再到梵蒂岡的聖彼得大教堂和廣場一帶，自行走路到處看看，然後再搭火車回港口上船。

自由行的時間大約三小時，全程都是走路，可能是因為走路太累，當天下午三點我們走路回到火車站上車時，雙腳才踏上火車，妻子突然雙腿一軟，整個人跌坐到火車的地板上，還好因為我牽著妻子的手，沒讓她摔倒，只是跌坐下去。但因為我手拿袋子，不方便扶她起來，這時旁邊幾個同行的遊客，都來幫忙我把妻子從地板上扶起來，並把妻子帶到座位上坐下。

我看到妻子的臉色慘白，不知道是因為被嚇到，還是因為太累的緣故，當我正不知所措的時候，鄰座有一名中年女士走過來，她用西班牙語說了一大推話，我完全不懂其意，但聽她的話語，好像說她是一名醫生，然後她看到我的手提袋裡有一瓶礦泉水，就伸手把水瓶拿起來，再從她自己的手提包中取出兩小包砂糖，把砂糖倒入瓶裝水，搖晃了幾下後，餵妻子喝下，過了幾分鐘後，妻子的臉色才恢復正常。

這時候我才知道，是走路太累導致妻子的血糖太低，才會引起暈眩而跌倒，這位素昧平生的西語裔女士竟然救了妻子一命，因為血糖太低會有致命的危險。

這些伸出援手的陌生人，都是妻子旅行時的貴人，我對他們有無限的感謝，但是卻連他們的姓名都不知道，也無法向他們致謝，只知道大家都是搭乘同一艘郵輪的遊客。這件事發生之後，讓我重新思考帶妻子出遊的風險，畢竟妻子已經失智十年，是愈來愈難出門旅行了，旅行雖好，但安全更重要。

第二年冬天，在妻子的看護和管家陪同下，我才又帶著妻子搭了一趟七天的「墨西哥郵輪之旅」，這也是妻子最後一趟郵輪之旅。現在妻子已經到了失智症的最後階段，再也無法出門旅行，讓我更感謝這些在旅行中曾經遇到的貴人。

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