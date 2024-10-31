聖盧卡斯岬的海上拱門，曾被當地人認為是「大地的盡頭」。（圖／作者周愚提供）

我愛旅行，尤其喜歡搭乘郵輪出遊，二十幾年來，每年搭乘郵輪少則一兩次，多則三次，世界上許多地方大多去過了，有些航線我還不止搭過一次。搭乘過最多次的航線，是在洛杉磯（Los Angeles）上下船、為期八天七夜的墨西哥 三個港口之旅。

我喜歡這條航線有三個原因，第一是我住在洛杉磯，不必坐六、七個小時的飛機去美東或加拿大，甚至十幾個小時去歐洲上下船；第二是時間不長不短，行程太長家中沒人不太好，行程太短上船僅一、兩天就要下船，顯得太倉促；第三是這條航線價錢相當便宜。

大約五十年前，台灣電視曾播放一部很轟動的連續劇「愛之船（Love boat）」，每集故事都是以這條航線上的船為背景，船是隸屬於「公主郵輪（Princess Cruise）」公司，我每次也都是搭乘公主郵輪出遊。

我出遊的次數已經很多次了，各港口景點都很熟悉，所以搭乘這條航線的目的已不是觀光 ，而是與親友相聚。我常常與從台灣或中國大陸來的親友同遊，也常應本地好友之邀一起出發，每次結伴者有曾經同乘過的，也有初次同乘的，百年修得同船渡，都有相同的樂趣。

這條航線的三個港口各有不同風貌，我想特別介紹聖盧卡斯岬（Cabo San Lucas）港口，它位於墨西哥「下加州 省（Baja California）」 ，下加州是像一條帶魚般的細長半島，聖盧卡斯岬是在半島最南端的尖頂上，它與東岸的坎昆（Cancun）是墨西哥東西兩大旅遊度假勝地。

郵輪到了聖盧卡斯岬，要由小艇接駁上岸，岸上有許多禮品店、旅館和餐館，許多手工藝品都很吸引人，吃海鮮、喝啤酒是一大享受。不過聖盧卡斯岬最値得一看的景點，是一個海上拱門。

上岸之後，便有許多手持景點畫板、招徠客人的商家，要搭乘小船去拱門，每人收費大約二十美元。也可在郵輪上就訂好去拱門的行程，但每人要一百元以上，差價很大，所以最好不要在郵輪上預訂。

小船航行十幾分鐘後，可看一處海灘有許多人在戲水，畫面很美，再走五、六分鐘，就到了拱門。拱門在聖盧卡斯岬的最尖端，它的東南西三面都是太平洋。

遠古時代民智未開，不知地球是圓的，以為地是平的，當地人由拱門乘船向南走，想找另一塊土地，結果走了千里仍是浩瀚大海，只得回航，他們便以為拱門就是大地的盡頭。時至今日，當地仍以大地的盡頭當成觀光賣點。如果有初次搭乘這條航線的朋友，我都會陪他們去這個拱門。