兒子和媳婦非常喜歡全家一起旅遊，每年暑假或春假一定會安排長途旅行，每次出發前三個月就會開始籌備，年年如此，樂此不疲。

今年暑假，他們選擇去南歐旅遊，由於媳婦去年年終獲得一筆可觀的特殊獎金，因為公司答謝她服務五年的傑出貢獻。有了這筆意外之財，兒子變得很闊綽，特別邀請我和老伴參加這次自由行，暢遊歐陸幾個特色城鎮。為了配合老人家，兒子做足功課，特別調整原本的計畫，盡量利用租車，減少步行的次數和距離。

起程的當日，我們先由洛杉磯出發，經過九小時的飛行，準時抵達倫敦（London），再轉機前往義大利 米蘭（Milan）作為南歐旅遊的起點，飛行航程不遠，舒適又快捷。米蘭兩日遊，市區看起來非常歐陸化，兒子預訂了一間有三房一廳一廚的公寓住宿兩天，價錢雖然略貴，但地方寬闊，可讓我們疲累的一家七口舒適地睡個好覺。

次日中午過後，搭乘米蘭地鐵 前往遊覽著名的大教堂（Duomo）及其下方的考古遺址。下午二點時，我們與預約的當地導遊準時在大教堂大門前見面。據導遊介紹，這座教堂建於六百五十年前，規模龐大，長度超過一個美式足球 場，有十一層拱形天花板，形狀像十字架，完全由大理石砌成。導遊指出這裡的大理石雕像有六英尺高，非常壯觀。

教堂在修復後，裝上描繪整本新約和啟示錄的彩色玻璃窗，還有風琴和聖壇。然後我們下樓到考古遺址參觀，導遊說遺址在二○一六年地鐵建設期間，工人們發現大教堂實際上是建在多層城市和建築物的頂部，包括原始的洗禮堂。

最令我們好奇的是教堂天花板上有一個小洞，它可以讓陽光照射到沿著教堂地板延伸的金色線條上，並且在一年之中的某些時候，特別照射到與那段時間相對應的黃道十二宮，令我們很佩服前人的智慧。

翌日，前往教堂一側的巨大拱廊商場逛街，這裡的店舖涵蓋所有義大利名牌奢侈品，款式新穎種類也多，價錢比美國還便宜，老伴和媳婦興奮得不得了，逗留兩、三小時滿載而歸，也不覺得疲累。我和兒子、孫子們便趁機在附近餐廳享受義大利美食，各得其所。

第二天搭機前往羅馬尼亞的布拉索夫（Brasov），我們住的飯店位於歷史悠久的市中心邊緣，地理位置優越。小鎮擠滿了遊客，顯然多瑙河遊船就停在這裡，它不像義大利那麼繁忙，但仍然很擁擠，街道很迷人，車輛稀少，兩旁有色彩繽紛的建築和鵝卵石街道。

我們此行的目的地是羅馬尼亞最大教堂黑色教堂（Black Church）、廣場和大型圓形噴泉。

黑色教堂之所以得名，是因為一場大火把牆壁燒黑了，但我們很失望，因為牆壁其實並不是黑色的，看起來和其他教堂沒什麼兩樣，名過其實。當晚我們下榻Radisson Blu酒店，住起來非常舒適。

後來我們取車前往維斯克里（Viscri），這是一座保存完好的鄉村小鎮，坐落在鄉村中，就像一座活生生的博物館，人們仍然過著傳統的鄉村生活。我們探索戒備森嚴的街區，到被允許的區內傳統房屋爬上爬下，探索居民過去的生活方式，包括傳統服飾、瓷磚和教堂等。

旅遊在愉快的心情下結束，我和老伴第一次跟隨兒孫們自由行，吃、喝、住都很自由，過程充滿趣味和驚奇，還增進了我們一家三代的感情，留下的美好回憶比參加一般旅行團更深刻。