退休 六個月以來，我已訂下生活規範，那就是去住處附近的南加州 蒙特斯托市（Montecito）基督教青年會健身中心（YMCA GYM）上團體課，周一、周三跳搖擺舞（Groove）；周二、周四上伸展課 （Stretch）；周六則跳尊巴舞（Zumba）。

截至今日，我算是一個好學生，除了出城或家有大事，不用任何人提醒，我都會自動出席。每當朋友問我是哪來的力量從不怠惰？我總會毫不猶豫地回答：「運動帶給我的好處，足以讓我勤跑健身房。」

搖擺舞是一種時尚有氧舞蹈，授課老師來自海地（Haiti），細瘦的他，動作之快令人咋舌；跳起舞來，讓我覺得他全身每塊肌肉都在舞動。他選擇的音樂頗有非洲曲風，十分悅耳動聽。尤其是曲調高昂的歌曲，上完課後，身心浸淫在美妙的曲目中，會讓我情緒高昂，總想著有一天我要買下這首歌曲的CD。

我喜歡選擇貼近老師的位置，因為想看清楚他每個動作的細節，以學到肢體語言的精髓。可容納四十多個學生的偌大教室，除了正面有一片布滿整面牆的大鏡子，左側牆也有兩面不小的鏡子，有助於檢視姿勢，進而自行更正，老師也常舞動於學生之間，幫助大家學到正確的舞姿與舞步。教室其他兩側有通風窗門，加上天花板上的風扇，習習微風讓整個空間清涼舒適，增進了學習效率。

處在眾人之間，最大的鼓勵是看到鏡中初老的我，仍可蹦蹦跳跳，不禁心滿意足，縱使大汗淋漓，卻樂此不疲。在自我督促下，快速躍動的能力不斷提升，有著優良師資及健保 支付會費的加持，我怎能不把握機會呢？

兩個孩子年幼時，我已知下一代可活過百歲的客觀事實，身為父母的我們，也有長命百歲的可能。面對著延年益壽的福氣，我對如何樂活的課題認真起來。

到附近兩年制學院選修舞蹈課，是我原始的退休計畫，未料繁雜的註冊手續，讓我望門興嘆，所以改到健身房選課。經由好友的推薦，我嘗試了有拉丁舞風味的尊巴舞，即使健身房所提供的舞蹈課，是以健康為首、藝術為次，與學院以美學為重心的舞蹈課有所不同，然而在健身房跳舞，仍能彌補我對習舞的渴望。

另外，我也參加了高強度間歇性訓練（High Intensity Interval Training）特早課，是需要藉用啞鈴或平衡棒增強肌力。雖因負重量大、冒汗連連，但辛苦健身換來了一天的氣脈通暢，非常值得。考慮到女人肌肉流失比男人快，上這門課可消解我對肌力退化而導致摔跤的恐懼。

我花了許多時間在健身活動，「無心插柳柳成蔭」的結果，是我樂於享受的，誰不希望可以蹦蹦跳跳樂活一生呢？