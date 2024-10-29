我住的地區北向聖蓋博 山脈（San Gabriel Mountains），十多條平行短街朝南，是一個規矩整齊的小區。七月時太陽高照，室內如果不開冷氣，感覺會像南宋詩人陸游所描寫的「坐覺蒸炊釜甑中」，幸虧微曦與黃昏時，可以避開炎熱，到樹蔭下慢走乘涼。

黎明時分起床，正是天涼好時光，各家各戶的庭園灑水器正噴起薄霧。隔幾個街角，有一戶人家因為草坪面積比較大，所以採用人工草坪，看起來綠油油的。

今年雖然不鬧旱災，然而居民也會節約用水。這家人家的草地中間有一棵大橡樹，屋主以繩索建造了一架鞦韆，孩童正在嬉鬧，我猜想到戶外盪鞦韆，同樣也是他們的玩樂方法。

附近有一條彎曲的街道，兩旁被中國榆樹（Chinese Elm）擁抱，這條街上住著兩名騷人雅士，把前院修整為日式禪院以及英式花園，都呈現小而美的風格。設計師巧手配合大自然，日本院子鋪設了石頭與盆栽，清淨簡樸；英式院子通常栽培多類花樹，然而這座院子占地少，灌木、喬木、花卉卻都很有層次地巧妙生長。

向晚室外溫度下降，清風送來幽香，我家後院有棵老玉蘭，那是我父母健在時栽種的，兩人都愛植物，尤其欣賞在綠葉之間飛來躍去的鳥類。園中橘樹是前任屋主留下來的，我們多年來吃它成熟的甜橘。前院同時散發一股濃郁的香味，那是桂花的芬芳。

四周漫遊，經過微風蒸發汗水，涼意中，享受左鄰右舍的廊前擺設。一般南加 室外培育的灌木都大同小異，家家戶戶種滿尼羅百合（Lily of Nile）、公主花（Princess flower）、茶花、杜鵑與玫瑰。迷迭香和薰衣草耐聞，也可做成香料。厚實的多肉植物如仙人掌、蘆薈種類繁多地生長，閒走中見尋常，也是清涼一下的來源。

南加這幾十年入住了大批移鳥鸚鵡，牠們群居繁衍，聒噪之聲堪比烏鴉。隔牆西鄰種了一棵柿子樹，這群鳥族靠著對大自然的知覺，一年來一次，柿子熟透後呼嘯而至，停滿枝頭。牠們的鳥喙尖尖的，努力啄嚥，不一會兒功夫，那些橙黃的果實就被吃得乾乾淨淨。

最令人費解的是，夜幕低垂後，眾鸚鵡消失無蹤，但是次日清晨，一定會有單隻飛回來。牠相貌堂堂，有著紅頭皮、綠羽衣、黃臉頰，見我在樹下探視，毫不以為意，我臆測牠是群裡的哨兵，負責為大夥兒維安。

仲夏日長夜短，我何其有幸，可以在退休 之後，享受樹蔭下徐步乘涼的福氣。